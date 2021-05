La enfermería de Santa Fe vs Fluminense: fractura y sensibles bajas

Santa Fe tiene todo listo para su partido de este miércoles (7:00 p.m.) contra Fluminense, nada menos que uno de los líderes del grupo D de la Copa Libertadores (junto con River, ambos con 5 unidades).

El grupo viajará este martes en la madrugada a Río de Janeiro y tendrá un día completo de recuperación en territorio brasileño antes del duelo.



El tema es que es último de su zona, que necesita recuperar terreno y sumar de visitante para que las ventajas que dio como local, en Armenia y en Asunción (Paraguay) no sean definitivas.



Pero no será una tarea sencilla, no solo por el rival sino porque la enfermería 'cardenal' tiene por estos días el cupo casi lleno.



El club confirmó que Jeisson Palacios sufre una lesión muscular en el isquiotibial en la pierna derecha, misma lesión de Dairon Mosquera, quien sufrió el mismo problema pero en la pierna izquierda, en los cuartos de final de vuelta contra Junior. Como si fuera poco, Fabio Delgado, quien fue titular contra River en la pasada jornada, presenta una fractura en un dedo de la mano derecha y no podrá viajar con la delegación.

🏥 Actualización Informe Departamento Médico: https://t.co/ZeTqGclOUz — Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 9, 2021



Las bajas se suman a Sherman y Valdés, quienes continúan en proceso de recuperación.



El técnico Harold Rivera podría acudir a Alejandro Morales como alternativa para Palacios, pero por ahora no hay certezas.