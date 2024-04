Leonel Álvarez no se conforma con Pereira: 'anhelo volver a Selección'

Soñar es gratis y lo saben todos los que hacen carrera en el fútbol y han logrado defender los colores de su país.

A Leonel Álvarez le ocurrió como jugador y como entrenador y evidentemente la experiencia le quedó gustando. Ahora está al mando de un sorprendente Deportivo Pereira, que con 26 puntos está a solo una victoria de asegurarse en los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2024, y ese exitoso regreso le permite ilusionarse con más.



“Uno siempre está dispuesto a un llamado. Hay admiración del entrenador que está, uno hace fuerza como hincha y más yo que vestí la camiseta por 12 años y jugué más de 100 partidos. En eso soy respetuoso, pero claro que anhelo algún día volver", dijo en charla con As Colombia.



"Son experiencias que se han vivido maravillosas. Es una carrera corta, pero a donde he ido siempre he conseguido logros. He encontrado grupos muy buenos y he sido campeón, el ejemplo es Paraguay que allá ningún entrenador había sido campeón en el primer semestre y en cinco meses ya habíamos conseguido logros. Siempre buscamos a través de un buen trabajo poder consolidar un equipo y tener una estructura que permita conseguir logros. Si uno se mentaliza en entrar a los ochos, no lo va a lograr. Si uno se mentaliza ser campeón, uno puede soñar", añadió.



El estratega alabó a James Rodríguez por lo que siempre le ha dado a la Selección y recordó que él fue uno de los primeros en apostar por él en Eliminatorias y fue generoso al agradecerle al grupo que tiene en el Pereira, con Carlos Darwin Quintero, Ríos, Cabrera y otros pilares del proyecto.



La Selección es un anhelo en su carrera pero no es el único: "Me gustaría España. México me encanta. En cualquier momento vamos a tener la oportunidad de estar en esos países. Estados Unidos también me encanta", concluyó.