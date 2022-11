Leonel valoró el esfuerzo de su equipo a pesar del resultado en contra

Águilas Doradas dejó escapar una gran oportunidad para acercarse a la clasificación a la gran final de la Liga BetPlay II-2022. A pesar de la derrota 2-1 sobre el Deportivo Independiente Medellín, el técnico Leonel Álvarez dejó sus sensaciones esta madrugada sobre un encuentro que abrió el panorama en el cuadrangular B.

"Nosotros enfrentamos a un gran equipo, eso no sé puede desconocer. Por momentos del partido nos superaron, esto es de goles y ganaron bien, me da alegría que hayan celebrado de esa manera, porque nosotros estamos todavía gozando de buena salud. Hemos competido bien y el sábado tenemos otro partido en dónde esperamos ganar y sumar tres puntos. Solo queda felicitar al Medellín. Pudimos haber hecho el segundo gol, pero la verdad en un campo complejo, difícil, porque cayó mucha agua, pero felicitarlos porque ganaron bien. Igual me da alegría que nuestro equipo haya competido esta manera", precisó.



En cuanto a su constante movimiento en el banco de suplentes a lo largo del partido, Álvarez explicó que "No se preocupe de mí, sí me muevo de un lado para otro. Hace muchos años me decían que era muy calmado, que no salía, que no me movía. Simplemente, considero que cinco o seis desadaptados, maltratadores y desagradecidos manchan a una hinchada maravillosa. Le pedí al recogebolas que tuviera al menos un balón, pero pues eso no tiene que ver en nada, nos ganaron bien. Nosotros queremos ir a ganar el sábado con ayuda de Dios".



Finalmente, habló sobre su rival, quienes celebraron este gran resultado. "Si Medellín celebró de la manera que celebró, es porque nosotros tenemos que estar satisfechos, estamos dos puntos por encima".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8