Leonel: 'Era un juego difícil, quien aprovechara errores lo ganaba'

Águilas Doradas sumó su tercera victoria en el grupo B, los del oriente antioqueño quedaron a un paso de la final. Tras el 1-0 sobre Independiente Medellín, el técnico Leonel Álvarez dejó sus sensaciones tras este encuentro.



"Este fue un partido planificado, estudiado, teníamos que desconectar a algunos jugadores como (Adrián) Arregui y (Andrés) Ricaurte, ganar la espalda, generar presión, dinámica y valorar la parte mental en estos jóvenes, mantenemos el arco el cero y estamos disfrutando un buen momento. Este partido era muy difícil, el que aprovechara un error, se lo llevaba. Tuvimos paciencia, aprovechamos la media distancia y somos merecedores de este triunfo. Medellín jugó 15 minutos con uno más y no dejamos generar su estilo de juego, acá debemos correr, meter y creer lo que estamos haciendo. Tenemos una para de varios días para jugarnos una final en Medellín", comentó.



Además, Leonel remarcó que "la permanencia del cuerpo técnico tiene que ver con el compromiso de los muchachos, refrescamos la nómina, no nos confirmamos y eso como cuerpo técnico se lo transmitimos a ellos. Seguimos con mentalidad ganadora, Auli jugó resfriado, se sacrificó y ha entendido el mensaje. Acá debemos correr, en este equipo tenemos mucha regularidad, el medio y la defensa mantuvo el cero y Medellin hizo lo que nosotros queríamos, visualizamos el resultado y lo logramos. Hay que seguir pensando en grande, agradecemos a los pocos hinchas, esperamos el apoyo del alcalde, esperamos seguir haciendo historia y llegar a torneo internacional. Sabíamos que no éramos locales, pero este grupo es muy fuerte, es una familia y estamos demostrando porqué estamos acá".

Además, "una vez iniciado este proceso, soy ambicioso, me gusta los proyectos ganadores, hemos tenido mucho trabajo y vamos dando continuidad, una vez se acerca a ese objetivo, llegamos a un certamen internacional, vamos más allá. La parte mental es muy fuerte, no les importa si tienen hinchada en contra. Recibimos el resultado con humildad, hay que corregir y exigirles, esto no termina acá, tenemos con qué lograr este objetivo, vamos paso a paso".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Rionegro

En Twitter: @juanchoserran8