Leonel quiere dirigir a Nacional: perdón y reclamo por su sueño

Leonel Álvarez se confesó: quiere dirigir a Atlético Nacional, equipo con el cual fue campeón de la Copa Libertadores (1989) y la Copa Interamericana (1990) en su época de futbolista. Sin embargo, como entrenador la historia ha sido diferente y se ha identificado más con el Independiente Medellín, el rival de patio del club verdolaga.



El actual entrenador de Águilas Doradas sacó todo lo que pensaba en una charla con ‘Telemedellín Sports’. Allí dijo que se sentía feliz porque muchos hinchas de Nacional lo recuerdan con cariño y hasta lo quieren como entrenador verdolaga; pero a la vez está triste porque nunca se ha dado un acercamiento para dirigir al ‘Rey de Copas’.



“A mí nunca se me ha acercado un directivo. No sé qué pecado cometí tan grave, tan fuerte, como para que yo sea el único que no pueda algún día llegar a Nacional. Me encantaría, además soy profesional y vivo de esto”, aseguró Leonel, quien pidió perdón y reclamó por su sueño.



“Si cometí un error, aprovecho para pedir perdón, disculpas, a los directivos y a los hinchas de Nacional, porque no tengo nada con nadie. Como todo profesional y todo entrenador, hay sueños de dirigir a Nacional, porque es una gran institución”, aseveró Álvarez.



Finalmente, Leonel no escondió lo que vivió en el DIM, y que justamente lo destaca como un entrenador ganador: “He pasado por Medellín y conseguí dos títulos. Y disputé otros títulos incluso como asistente de Santiago Escobar. Me da alegría que me tengan en cuenta, y vean que soy un técnico que he ganado cosas”.