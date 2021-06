¿Dispuesto a ‘darle una mano’ a Nacional? Leonel Álvarez se destapó

La salida de Alexandre Guimarães como técnico de Atlético Nacional, disparó diferentes nombres para sucederlo en el banquillo verdolaga. Uno de los que más fuerte ha sonado es el de Leonel Álvarez, quien hace dos años no dirige desde su salida de Libertad de Paraguay en 2019. El antioqueño alberga el sueño de asumir las riendas del conjunto antioqueño y repetir lo que logró en el DIM en 2009 y 2016, cuando se alzó con la Liga colombiana.

“Tuve la dicha de ir al fútbol paraguayo y en el primer semestre logramos encaminar un equipo sin pretemporada y sin escoger jugadores, logramos ser campeones con Cerro Porteño. Ha sido una carrera corta, pero a donde he ido, he sido campeón. Esto es porque uno tiene sentido de pertenencia, profesionalismo, donde he estado no he tenido problemas”, indicó Álvarez en diálogo con el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio.



“Como profesional, uno tiene ese sentido de pertenencia y siempre hay que estar en la disputa para conseguir los logros, que ese éxito también sea combinado entre jugadores de experiencia con jóvenes, porque también hay que mirar jugadores de la casa. Que haya competencia entre todos y eso lo he podido conseguir en los equipos que dirigí”, agregó el timonel quien como jugador ayudó a levantar la primera Copa Libertadores para los verdes.



El estratega declaró que “antes de la pandemia, surgió la posibilidad de ir a Nacional y como todo entrenador uno desea y anhela en ir al equipo, por lo que significa el equipo y la gran hinchada que tiene. Le tengo agradecimiento al Medellín que me permitió ser entrenador, donde fui dos veces y salí campeón, también fui campeón con Deportivo Cali, casi clasifico a una final a Itagüí y ahora que he sido tendencia en redes, estaría dispuesto a dirigir en Nacional, pero también debo aclarar que nadie se me ha acercado, hablo porque en estos momentos Nacional no tiene entrenador y cuando lo hay, prefiero mantener la distancia y el respeto con el colega”.



Además, enfatizó que “si es para dar una mano, estoy dispuesto a darla, dicen que Leonel es caro, pero es bueno que me escucharan, soy tendencia en redes, pero nadie me escucha en el equipo. Hay hinchas jóvenes que hablan de sentido de pertenencia, cuando estuve entregándole parte de mi tiempo luchando en Nacional, sé del ADN del equipo, el estilo que se necesita y me identifico con lo que les gusta de ir al frente, generar fútbol y que en los procesos hay que sostenerlo con resultados”.



Finalmente, se refirió al tema de aquella grabación cuando habló mal de Nacional en entrenamientos cuando dirigía al DIM y al Deportivo Cali. “Si hubo algún inconveniente por alguna grabación. Uno motiva a los jugadores, a veces hablando del equipo contrario. Estoy tranquilo porque no hice nada malo. Siempre he tenido respeto y admiración por Nacional, una institución muy grande en Colombia y Suramérica”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8