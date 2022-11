Leonel Álvarez habla de interés de Junior: ¿abrupto fin de Julio X?

El éxito de Águilas Doradas, líder absoluto del cuadrangular B de la Liga Betplay con 9 puntos de 9 posibles, iba a provocar un daño colateral: disparará el valor de los protagonistas de esta gran campaña, empezando por el técnico Leonel Álvarez.

El propio entrenador no esquivó el tema y le puso el pecho a un posible interés de Atlético Junior, del que se ha hablado en los últimos días: "Yo no he tenido ninguna llamada. A lo mejor, pero yo desconozco cualquier acercamiento de cualquier equipo. Sí suena uno, antes de estar en Águilas Doradas He sonado para varios sin tener equipos, como Medellín Nacional y Junior", dijo en charla con El Alargue de Caracol Radio.



"Parezco la novia de todo mundo en ese tiempo y resulta que venían hinchas y me felicitaban, pero resulta que yo no he tenido ninguna conversación. Es más, me conocen tanto, que yo ni siquiera contesto el teléfono para esos temas y tampoco conversaría, porque yo tengo un representante y él se encarga de eso. Yo desconozco, pero puede que hayan hablado, no sé. Los directivos del Junior también son muy profesionales", añadió.



Su presente, en todo caso, es Águilas Doradas y no se quiere distraer: "la ciudad debe sentirse feliz con el equipo que tiene, con los resultados que se han logrado. Queremos darle más buenas noticias a Rionegro, como clasificar a la final y ser campeones. Todavía falta y hay que tener humildad para recorrer el camino, más cortico para nosotros, y que hace que sea más difícil", dijo.



La duda que abrió, en todo caso, es clara: ¿se acerca el final de la era Julio Comesaña X? El propio técnico ha sido contradictorio en sus ruedas de prensa, ha dicho primero que renunciaría a la Copa Betplay por un cupo a los cuadrangulares de Liga y a la luz de los malos resultados ha dicho que no tenía equipo para competir. Vale decir que tiene más de una docena de lesionados y eso ha mermado el rendimiento del equipo, pero los actuales resultados no tienen contentos a los directivos de Junior, que podrían dar un timonazo más.