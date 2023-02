León Darío Muñoz le cantó la tabla a Nacional: nadie se puede salvar

Atlético Nacional no vive su mejor presente con Paulo Autuori en el banquillo del conjunto antioqueño. No gusta, no convence y los resultados tampoco acompañan la gran historia que tiene y que ha cosechado el equipo. Una semana en la que cayeron fuertemente contra Jaguares de Córdoba, se repusieron ante el Deportivo Pereira encaminando la Superliga como el primer título del 2023 e igualaron frente al Deportivo Cali con varias falencias defensivas y cometiendo errores bobos que pudieron transformar el empate en una derrota por un penalti no capitalizado por los azucareros.

Para los aficionados del Atlético Nacional, exjugadores de la institución todos coinciden en que el equipo no convence en lo absoluto. Los fichajes de Francisco Da Costa, Jader Gentil, Juan Felipe Aguirre, entre otros resultan negativos para los hinchas que analizan el presente del club. Los verdolagas con Paulo Autuori son séptimos con 5 unidades a cuatro de la cima que sostiene el Boyacá Chicó. Dos empates, un triunfo y una derrota ponen en duda el juego y la ideología del director técnico brasileño en este inicio de la Liga BetPlay 2023-I, algo que no viene de ahora, sino del semestre pasado sobre el final del torneo.



Pero, en algo que sí coinciden todos es que Nacional no convence para nada. León Darío Muñoz, exdelantero del equipo paisa fue invitado en el programa de Win Sports, 'Primer Toque' y León fue muy frentero contra la institución. Le preguntaron si está satisfecho o convencido del equipo y sostuvo, "no, para mí no, y es que no es solo una opinión mía, creo que son muchos hinchas de Nacional o allegados que cree que no convence. No tiene una ideología de juego, no gana bien sus partidos, los partidos son muy apretados. En la parte defensiva le llegan cinco o seis veces de las cuales, si usted enfrenta un equipo internacional tienen siempre la tendencia de perder".



Además de poner en duda a Paulo Autuori, habló sobre los jugadores en general, "el rendimiento de los jugadores muchas veces es muy oscilatorio, muchas veces bien, otras no. Entonces no convence porque no gana bien, en los partidos internacionales todavía no ha resaltado porque no se ha ganado torneos que uno diga, bueno, Nacional este año sí. Me parece a mí que todavía le hace mucha falta y muchas cosas por mejorar y que tiene mucho por agradar, no solo a las personas que son inconformes con el juego de Nacional, sino a la hinchada porque están esperando mucho más de lo que puede dar".

Francisco Da Costa fue uno de los jugadores que Atlético Nacional trajo procedente del Bolívar de la Paz. El delantero tampoco se salvó de León Darío Muñoz que descalificó al atacante que ya suma un tanto en la Liga BetPlay anotándole a Jaguares de Córdoba en la derrota antioqueño. "la dirección de Autuori con Nacional ha sido poca. En cuanto a los refuerzos, considero que no son refuerzos indicados para Atlético Nacional, un jugador que viene del fútbol boliviano no puede ser un refuerzo para Atlético Nacional. Creo que el club tiene el poder económico de poder contratar cualquier jugador que tenga más nombre, que venga de otro fútbol y que le pueda aportar más", señaló.



León Darío Muñoz mencionó que es un orgullo jugar en Atlético Nacional y que para cualquier jugador debe ser un honor. Sin embargo, golpeó fuerte indicando que actualmente tienen más dudas que certezas en el juego y como institución, "lleno de dudas, lleno de incertidumbres, lleno de jugadores que uno dice por qué, lleno de cosas que uno se pregunta por qué no cambia y cosas que continúan haciendo en Atlético Nacional que me parecen erróneas, pero que siempre la expectativa es que se mejore, que los refuerzos que llegaron muestren algo, que Nacional siempre tenga una idea de juego que hasta el momento no hemos podido descubrir cuál es y que por lo menos empiece por lo menos ganando esta final que taparía muchas cosas que pasan dentro del club, el rendimiento de sus jugadores y que se prepare para lo que viene, enfrentar un torneo y sobre todo el torneo internacional".



Tampoco se salvó uno de los grandes referentes en la zona ofensiva como lo es Jefferson Duque, "participa muy poco en el juego y lo que Duque demostró años atrás es que no era un delantero de solo hacer goles de penal. Un delantero que tenía que demostrarse dentro de la cancha, ser un líder en el ataque, participar en el juego. Obviamente hace rato no lo muestra, tiene una oportunidad grande en una final poder resaltarse, porque las finales son para eso, para uno borrar todo lo que no ha venido haciendo bien en el pasado". Además, destacó que una final es, "algo que uno siempre quiere obtener en esos 90 minutos que uno espera todo el año. Son 90 minutos que la hinchada espera que siempre quiere ganarlo. Perder una es como no estar en ella, es algo marcante, que es inolvidable, y los 90 minutos más importantes que puede tener un jugador en su carrera deportiva".