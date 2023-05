Lens un viejo conocido en Europa para los jugadores de Millonarios

Millonarios se ha convertido en los últimos años en una de las canteras más importantes del fútbol colombiano ya que del cuadro Embajador han salido varios jugadores que pasan por el club azul y luego ponen rumbo a diferentes equipos del mundo.



Este apartado se le debe principalmente a Alberto Gamero y su cuerpo técnico que ha aprovechado su ciclo en Millonarios no solo para desarrollar jugadores jóvenes, sino también para venderlos a clubes del exterior a un buen precio entre los que se encuentra el Lens.



Pues bien, una de esas últimas perlas que ha sacado de la cantera se llama Oscar Cortés que según las informaciones del periodista Pipe Sierra estaría partiendo en junio al Lens, un club que se ha vuelto un gran socio en Europa para el Embajador.

Ante la posibilidad de que Cortés recaiga en el club francés, repasamos los jugadores que han pasado o están en Lens y han vestido la casaca de Millonarios.



Wuilker Faríñez



El arquero venezolano, pese a que no fue formado en el club Embajador, tuvo un gran momento con el club azul lo cual le permitió dar el paso a Europa de la mano de Lens.



El club francés inicialmente lo pidió en préstamo en el año 2020, pero en 2021 confirmó la compra del jugador por un valor de 2.5 millones de dólares.



No obstante, el guardameta vive actualmente un calvario con el club ya que las constantes lesiones le han cortado regularidad.



Jader Valencia



En 2019, el delantero colombiano llegó al club francés en préstamo por 250.000 euros. Jader no jugaría en el plantel principal de Lens sino en su plantilla secundaría y allí disputó 15 partidos y anotó un gol.



A la dirigencia francesa parece que no le convenció al jugador por lo cual Valencia se devolvió a Millonarios en 2021 y actualmente conforma la plantilla azul.



Deiver Machado



Aunque no llegó en una transferencia directa de Millonarios a Lens, el lateral, con pasado en el albiazul, hace parte de la actual plantilla del Lens, club al que llegó en la campaña 2021/22 procedente del Toulouse por 1.8 millones de euros.



Machado en esta campaña ha sido un habitual en el equipo y ha disputado 25 juegos y ha anotado tres tantos en esta campaña en todas las competiciones.