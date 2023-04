Críticas a Junior: jugador supo de su grave lesión por periodistas

Léider Berdugo venía siendo uno de los jugadores más confiables y rendidores de Atlético Junior desde la llegada de Hernán 'Bolillo' Gómez.

Pero en el clásico contra el Unión sufrió una dura entrada que lo obligó a salir del campo, lleno de frustración y preocupación. Hubo unos días de espera para practicarle exámenes y fue entonces cuando comenzó la nueva polémica que hoy salpica al club.

Inicialmente, el jugador tuvo otra idea muy distinta del diagnóstico de rotura de ligamento cruzado que finalmente se confirmó: "salí de la resonancia, me dijeron que eran fuertes traumas, el hueso me salió golpeado, no me hablaron nada de cruzados, me dijeron que estaba bien, me fui a donde mi novia, contento. Después vi un comunicado de un muchacho y me empezaron a llegar mensajes que fuerza, que esto acá no acaba. Mi novia fue quien se dio cuenta", le contó el jugador al diario El Heraldo.



"Llamo a mi representante, me pregunta y yo le dije que los médicos me dijeron que todo normal. Íbamos a sacar un comunicado desmintiendo, cuando me llamó el médico y me dijo que tenía el cruzado roto y... de pronto en la resonancia no se ve bien, la rodilla nunca se me inflamó, tenían la duda... Fue un momento muy, muy duro, lloré, sentí que el mundo se me caía, que no iba a seguir en el fútbol pero a uno Dios le pone personas que le dan aliento. Un duelo muy difícil, Decía no puede ser en mi mejor momento.. esto te saca un año".







Leider Berdugo, del Junior

"​Nunca me imaginé tener una lesión de esta gravedad en tan poco tiempo. Nunca se me pasó por la cabeza, no le deseo esto a nadie. Es muy triste. Entré a cirugía y salió todo bien. Mi mamá también sufre mucho por lo que a mí me pasa. Vino Walmer, nunca me lo esperé, a darme un abrazo. Somos buenos amigos, lo admiro demasiado", añadió el talentoso jugador.



El DT, Hernán 'Bolillo' Gómez, le dio tranquilidad: "me dijo que me recupere y que cuando vuelva él me iba a poner sin ningún miedo".



Pero acabó siendo todo un episodio polémico, uno más de los últimos meses de este Junior que no arranca, es penúltimo de la Liga Betplay a pesar de su costosa nómina y ahora deja una sensación de un manejo de la información al menos indelicado, pues los pacientes deberían tener la prioridad sobre la información de su propia salud.