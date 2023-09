Castellanos sobre crisis del Cali: ‘Ojalá se puedan levantar rápido’

Tras su retiro del fútbol colombiano, Leandro Castellanos ahora está en la carrera para el consejo de Bogotá, pero pese a esto habló de la dura situación que atraviesa Deportivo Cali, club en el que militó entre 2011 y 2012.



Y es que el cuadro azucarero vive una época complicada ya que en la parte administrativa no pasa por su mejor momento y eso ha influido en la situación deportiva.



Cali está lejos de los ocho clasificados y en el último año no ha podido salir de la parte baja de la tabla, por lo que de no recomponer el camino podrían descender próximamente.

Ante este panorama, Castellanos aseguró que espera que el club se recupere rápido de la situación.



“El fútbol es un deporte de altibajos, todos los equipos han pasado por momentos difíciles y de gloria, el tema es que cuando uno ve a un club grande en tiempos de crisis pues le preocupa mucho, no esperábamos que eso pudiera pasar y la experiencia de América abrió los ojos a muchos clubes, comentó de inicio en diálogo con El Deportivo.



Y complementó: “Por el bien del espectáculo espero que Cali no descienda, que se puedan levantar rápido, esos equipos son los que enriquecen al fútbol colombiano. Esperamos que se recuperen pronto. Un saludo a toda la institución ‘Azucarera’, a sus directivos, buena energía para que se puedan levantar para que estén peleando títulos y en torneos internacionales”.



Por su parte, se refirió al proceso de Jaime de la Pava y destacó su forma de manejar las crisis: “Cuando puedo veo los partidos, pero el ‘profe’ es un hombre sabio, que demuestra ser ganador y que sabe manejar crisis, además tiene un buen grupo. ¿Qué es lo que yo creo? hay que cohesionarlo, el camerino es vital, que todos los jugadores entiendan a que se juega y que se unan”.



Vale señalar que en su época en Cali, Castellanos estuvo presente en 29 partidos, pero no se pudo consolidar y en 2012 partió rumbo a Medellín y luego a Santa Fe donde se consolidó en el fútbol colombiano.