Caminos de Giovanni Moreno para terminar su carrera: ¿cuál elegirá?

Giovanni Moreno deshoja la margarita: ¿volver a un viejo conocido, a la lejana China, a una nueva aventura?

El reciente campeón con Atlético Nacional tenía decidido el retiro pero esa adrenalina de la victoria le devolvió las ganas de estar más tiempo en la cancha. El tema es que puede ser uno de los jugadores más costosos del medio local, pues sus ingresos por este último torneo con el club verdolaga, que habrían sido por bonificaciones y no por un salario tradicional, habrían superado los 900 millones de pesos.



Él entiende que no podrá mantener en ese nivel en otros clubes y por eso el primer paso para su regreso debe ser una dramática reducción de su aspiración salarial. ¿Quiénes se apuntan de aquí a la segunda semana de agosto cuando termine el plazo para fichar jugadores libres? ¿Qué caminos le quedan a Gio Moreno? Repasamos sus opciones:



1. El regreso -improbable- a Atlético Nacional

FUTBOLRED intentó confirmar versiones sobre posibles contactos entre el jugador y el club verdolaga para explorar un regreso, después de una salida al menos traumática, en la que el jugador les dijo a barristas de Los del Sur que no cobró sueldo, que no sabía que estuviera en una empresa y no en el club más ganador de Colombia y que al final no le perdonaron sus reclamos por un mejor salario al técnico Hernán Darío Herrera. ¿La conclusión? No hay, por el momento, ninguna señal que indique que podría firmarse un regreso después del amargo adiós.



2. La casa que lo vio nacer

Envigado le abrió las puertas para que se entrenara, mientras decide su futuro. Y en ese camino tiene derecho a la ilusión: “esta es su casa, lo amamos, la puerta está abierta para cuando quiera venir y estar el tiempo que quiera. Estaríamos muy felices de contar con él, Giovanni Moreno es un ejemplo como jugador y como persona que nos ayudaría al crecimiento de nuestros jugadores, lo estamos esperando, es un gran ser humano, tiene un potencial deportivo y con su sencillez, se comporta como cualquier muchacho, le ofrecí la capitanía y que ponga toda su experiencia y sea feliz acá”, dijo el técnico Alberto Suárez. ¿Conclusión? Trabajo sí hay, pero dinero no.



3. Pescando en río revuelto

En el afán, que según se dice en Medellín, tendrían el jugador y su familia de no irse nuevamente de territorio antioqueño, un vivo podría aprovechar: Rionegro Águilas. Según el estadígrafo Luis Arturo Henao, el club aprovecharía que los Moreno viven en Rionegro y le ofrecerían la opción de jugar allí. Vale decir que el modelo del pago en bonificaciones y no salario que se habría usado en Nacional, le da alas a su idea de ficharlo, usufructuar su imagen y su fútbol y así, todos contentos. Por ahora es una versión sin confirmación oficial.



4. ¿De regreso a China?

Un plan inesperado, muy lucrativo pero que a la familia no le cerraría, es el regreso a Shanghai Shenhua, club en el que estuvo poco más de 9 temporadas y que lo ve como uno de sus grandes ídolos. Según el panelista de Telemedellín Sports, JJ Varela, el club le habría ofrecido ocupar el cargo de embajador del club, no solo por su pertenencia y experiencia sino porque se podría cubrir de esta manera una deuda por cobrar del jugador. EL tema es la distancia. El dinero allí, solo allí, no es problema.