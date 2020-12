'Las críticas nos hicieron aprender, otras fueron injustas': Cruz Real

Juan Cruz Real fue duramente criticado antes y después de asumir la dirección técnica del América de Cali, pero hoy disfruta de la alegría de haberle dado al club su estrella número 15 en Colombia, la que representa el bicampeonato.

Es el primer entrenador argentino en salir campeón con los ‘diablos rojos’ y este domingo expresó su alegría en la rueda de prensa posterior al 2-0 que consiguió Santa Fe, pero que no fue suficiente para dejar la corona en Bogotá.



Aquí están sus principales respuestas:



¿Si no se sufre no es América, ¿hoy cobra sentido esa frase?



”Una alegría enorme, hemos trabajado muchísimo junto con los jugadores este año, ellos desde el primer día en que llegamos se pusieron a disposición, jugadores ganadores, que querían seguir ganando cosas, a pesar de que veníamos con una metodología distinta, con una idea de juego distinta a la que venían realizando y aun así estuvieron predispuestos, estuvieron siempre en los momentos en que teníamos que estabilizar un proceso, nosotros hace solo 5 meses que estamos en el club, sabíamos que veníamos a un lugar de mucha exigencia. La verdad es que las críticas que nos hicieron, algunas nos permitieron aprender, otras creo que fueron injustas, creo que deja una experiencia de vida porque al final uno es un trabajador como cualquier otro, y cuando uno critica hay que tener cuidado que la crítica no roce la falta de respeto o de la humillación, pero no estoy para pasarle cuenta a nadie, que disfrute la hinchada del América, entiendo que ellos hablan desde el sentimiento”.



Agradecerle acá a Adrián (Ramos), que fue un líder todo el tiempo, lo elegimos desde que llegamos, volvió después de una carrera exitosa en España, volvió poniendo su prestigio en juego, el hijo del Valle del Cauca vuelve para ser campeón”.



¿Cuál fue la idea al comienzo y luego al recibir los goles de Santa Fe?



“En el primer tiempo sentimos un poco la altura, aunque estábamos defendiendo bien, en una pelota detenida nos hacen el gol. El segundo gol, antes de que se acabe el primer tiempo, un jugador nuestro tirado en la cancha a un metro y se genera el segundo tanto, me parece que hay que tener ese ‘fair play’ que se dice, porque si no al final hacemos cualquier cosa con tal de ganar. En el segundo tiempo ajustamos bien, jugamos un buen segundo tiempo, tuvimos situaciones para hacer algún gol. En los últimos 10 minutos decidimos poner una línea de cinco porque sabíamos que Santa Fe iba a jugar pelotas largas, la entrada de Ramos, tratamos de juntar más gente en esa línea defensiva porque sabíamos que ellos en su desesperación iban a tratar de poner la pelota en el medio todo el tiempo, en el primero nos costó y sumado a eso creo que el segundo gol fue una injusticia, no el árbitro, sino la situación como se dio, y eso hizo que se apretara más todo.”.



¿Sabía que es el primer DT argentino en salir campeón con América?



“Me pone muy contento ser el primer entrenador argentino en salir campeón con este gran equipo, pero lo que más me pone contento es de la forma en que lo hicimos, porque este equipo cambió de forma de jugar, pero lo que más me pone contento es de la forma de jugar, cambió mucho de intérpretes, inicialistas, tuvimos la oportunidad de poner jugadores jóvenes que respondieron muy bien, hoy por ejemplo nos tocó jugar con Andrade, Pablo Ortiz, Santiago Moreno, Luis Sánchez… Han tenido la oportunidad de jugar Batalla, Barreiro, son muchos jóvenes y eso hay que decirlo, hay que reconocerle a la gente que trabaja en la formación, se han amoldado muy bien, los grandes han estado siempre, Paz, Carrascal, Éder Chaux, para apoyarlos y hacerles poner los pies sobre la tierra. Este equipo se reinventó, venía de un proceso ganador, se reinventó con otra forma de jugar, la eliminatoria fue distinta, estos muchachos eliminaron a Nacional y Junior, las dos nóminas más poderosas”.



¿Qué corrigió en el entretiempo, porque no sufrió en la etapa complementaria?



“Creo que el primer tiempo sufrimos un poco con la altura, y en el segundo con el ingreso de Ureña, que entró muy bien, nos dio un poco más de consistencia en ese doble mediocampista de contención, también en general mejoramos en el rato de la pelota, pudimos controlar más el juego, estuvimos mejor posicionados, más lejos nuestro arco en el campo. En el primer tiempo no es que no quisiéramos, sino que el rival nos fue llevando, luego en los últimos 10 minutos tomamos la decisión de armar una estructura de cinco defensores para poder disputar todos esos balones aéreos y aparte tuvimos llegadas”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces