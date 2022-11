Millonarios en alerta: ¿Cuál fue la lesión que sacó a Larry Vásquez?

No todo fue alegría en Millonarios, a pesar de que venció 2-0 a Deportivo Pereira en partido de la fecha 3 de los cuadrangulares y quedó líder del grupo A, con serias aspiraciones de ser finalista de la Liga BetPlay II-2022.



Al minuto 77, la afición se preocupó, algunos se mandaron las manos a la cabeza, pues no podían creer lo que veían: Larry Vásquez salió lesionado y en camilla, así que volvieron los fantasmas porque estuvo un mes por fuera de las canchas y el embajador sintió su ausencia.



77’ Cambio azul: ingresan Daniel Cataño y Juan Camilo García y se retiran David Silva y Larry Vásquez. Este último sale en camilla.



🔵⚪️ 2 - 0 🔴🟡 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 14, 2022

La angustia no era para menos, pues Larry es fundamental en el mediocampo y su baja sería fatal para Millonarios en la parte final de los cuadrangulares semifinales, pues ya perdió al defensor costarricense Juan Pablo Vargas, quien estará en el Mundial de Qatar 2022 con los ticos.



Así, las alarmas se encendieron por el volante. Y peor fue cuando el entrenador Alberto Gamero confirmó que lo sacó porque volvieron los fantasmas de la lesión que lo tuvo afuera por cuatro semanas.



“Larry Vásquez salió con una molestia, un dolor de la lesión pasada, pero me dice que no sintió nada diferente, pero era precaución”, confirmó Gamero en rueda de prensa.



Así, Millonarios espera recuperar a Vásquez en estos diez días de para en el cuadrangular.