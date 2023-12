‘Las posibilidades de regresar son muy grandes’: ‘Rifle’ Andrade

El deseo de Andrés ‘Rifle’ Andrade de regresar al fútbol colombiano son muy altas, todo esto luego que el volante de 34 años hubiese finalizado su préstamo con el Alianza Lima, luego que el conjunto peruano no le renovara su cesión tras haber llegado a inicios del 2023 y estar recuperándose de una lesión de ligamentos cruzados, que lo privó de jugar desde el mes de junio.

En entrevista con el programa deportivo, El Vbar Caracol, el jugador habló sobre sus intenciones de regresar al balompié nacional, el interés de varios equipos colombianos, y el duro momento que vivió en Perú durante su lesión de ligamentos.

Regreso a Colombia: “Las posibilidades son reales, muy grandes. Ahora que terminé busco seguir en mi etapa de recuperación y volver a mi nivel aquí en Colombia”.



Interés de varios equipos: “Han habido acercamientos de tres clubes, pero por el momento no hay nada concreto. Son equipos interesantes, pero estoy pensando qué es lo mejor para mí en este momento, y saber cuándo voy a volver a tener el rendimiento que quiero”.



Complicado momento en Perú: “Estaba lesionado y creo que debería haber continuado seis meses más para terminar de recuperarme, como pasa en Colombia o Argentina. Lastimosamente la legislación de Perú no es así y eso nos jugó una mala pasada. Tuve charlas con directivos y me decían que querían contar conmigo pero esperaban la decisión del cuerpo técnico. Cuando nombran a Alejandro (Restrepo) me quedé tranquilo pero luego me llamaron y me dijeron que no iban a extender el contrato. Después tuve contacto con el profe y me dijo que la decisión estaba tomada, que no podía hacer nada. Nunca me había pasado esto en mi carrera, es la primera lesión importante que tengo y que mi equipo no me respalda en la lesión”.