La fuerte autocrítica de 'Bolillo' Gómez tras caer con Millonarios

Luego de seis partidos, Deportivo Independiente Medellín cayó por primera vez en la Liga II-2021, esta vez 2-0 contra Millonarios en El Campín en una noche con un rendimiento pobre y un nulo funcionamiento. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Gómez lamentó lo sucedido en un juego que lo deja mucho por analizar.

“No se porqué cambia tanto el equipo de un partido a otro. Vi a Millonarios superior, fue penoso lo nuestro, no hicimos una opción de gol, si no estuviera Andrés (Mosquera Marmolejo) el resultado era peor. Fue un partido muy malo de Medellín y muy bueno de Millonarios”, señaló.



Además, “Millonarios hizo un gran trabajo, es uno de los mejores equipos en Colombia. Me sorprendió Medellín, no fuimos ordenados, no fuimos tácticos, perdimos en el uno contra uno, no generamos opciones. Me deja pensando muchas cosas, así no vamos a ningún lado”.



Por su parte, el arquero Andrés Mosquera Marmolejo precisó que “es difícil destacar algo cuando se pierde de esta manera, no tuvimos opciones, no fue el equipo seguro, que pelea, que vaya al frente. Fallamos en muchas partes, somos un equipo muy fuerte en defensa y en este partido fallamos, aunque no generamos muchas opciones, atrás siempre defendemos bien. En este juego Millonarios nos descifró bien”.



En cuanto al análisis del partido, ‘Bolillo’ comentó que “Hice varios cambios, intenté mejorar el equipo y no pude. No estamos cuidando a nadie, necesitamos hacer puntos”.



Finalmente, el estratega resaltó que “no vi claridad, en el segundo tiempo pudimos equilibrar un poco el manejo, pero no hubo la actitud para ganar esta clase de partidos. No me explico como se cambió tanto del partido anterior a este, hay una palabra que nos faltó y fue jerarquía”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8