Llegó el estreno de Reyes: Junior visita a La Equidad en Techo

Junior de Barranquilla, ya sin ‘Bolillo’ Gómez, buscará este sábado sumar por primera vez de a tres en el presente semestre de Liga Betplay. El cuadro ‘Tiburón’, que tendrá el estreno de Arturo Reyes, visitará a La Equidad en Bogotá.



Los rojiblancos llegan a la fecha 6 del torneo con una mala racha que llegó a su punto más bajo entre semana cuando Junior quedó eliminado de Copa Betplay a manos de Cúcuta Deportivo, equipo de segunda división.



De igual manera, en Liga no han visto el triunfo y tras las cinco jornadas anteriores solo han logrado tres empates y han visto la derrota en dos ocasiones.

Por su parte, La Equidad llega invicto a este juego ya que en este semestre el conjunto de Alexis García ha ganado un partido y ha empatado cuatro veces.



El último juego que disputaron bogotanos y barranquilleros fue el pasado 25 de febrero que resultó con triunfo de Junior por la mínima con gol de Luis Sandoval, ariete que ya no hace parte de la plantilla.



Ese encuentro lo dirigió Arturo Reyes y fue uno de los últimos juegos en los que estuvo en el banquillo del equipo antes de su salida el 14 de marzo de este mismo año.



Vale señalar que Junior marcha 17° en la Liga con tres unidades y La Equidad es séptimo con 7 puntos.



Ficha del partido



La Equidad vs. Junior



Hora: 8:20 p.m.



Estadio de Techo



Canal: Win Sports +



Alineaciones probables



La Equidad: W. Ortega; F. Acosta, Y. González, M. Payares, A. Correa; D. Camacho, P. Lima, J. Castro, J. Rojas; J. Lloreda, F. Chaverra.

Junior: S. Mele; G. Lencina, C. Bacca, D. Caicedo, J. Peña, G. Fuentes; H. Martínez, O. Albornoz, E. Olivera, D. Moreno; E. Herrera.