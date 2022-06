Por la recuperación: Envigado visita a La Equidad en la Liga BetPlay

Envigado Fútbol Club visita este miércoles a La Equidad, desde las 6:00 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Techo, por la segunda fecha del Cuadrangular B en la Liga I-2022. El conjunto naranja tuvo una semana larga de trabajo, donde buscarán recuperarse de aquella dura derrota por 1-4 contra Deportes Tolima. Enfrentará a un equipo asegurador que también viene de caer, en este caso contra Independiente Medellín por 2-1 en el Atanasio.

Sin Daniel Londoño, ni Yilmar Celedón por expulsión, los dirigidos por Alberto Suárez necesitan repuntar en la tabla. “Tenemos ganas para recuperar lo que se perdió en casa. Somos un equipo serio con formas de jugar que no mostramos contra Tolima. Tenemos la ilusión para medirnos contra uno de los rivales más fuertes del grupo. La semana de trabajo ha sido muy fructífera y queremos hacer las cosas bien”, señaló el entrenador vallecaucano.



Además, “los jugadores son conscientes, fueron autocríticos, no nos comportamos bien en el partido anterior. Vamos a cambiar cosas y hacer un gran partido, tendremos ausencias, pero hay jugadores con mucha técnica, no tendrán tanta experiencia, pero los llenaremos de confianza para que hagan un gran trabajo”.



En cuanto el rival, el estratega comentó que “La Equidad es el equipo más táctico del torneo, muy ordenado y obliga al rival para que esté muy concentrado porque lo puede lastimar. Estamos golpeados, pero llenos de ilusión para recuperarnos y seguir en la lucha”.



Por su parte, Iván Rojas indicó que “tuvimos una semana larga de trabajo, queremos hacer un gran partido contra La Equidad, sabemos que tenemos bajas, pero eso no nos limita para ir a buscar el resultado. El partido contra Tolima fue muy accidentado, no estuvimos finos y ellos aprovecharon las opciones que tuvieron. Debemos estar muy atentos y sólidos tanto en defensa como en ataque”.



El jugador tolimense elogió al conjunto asegurador. “La Equidad es un equipo muy táctico, los enfrentamos como local, cuentan con buena recuperación y transiciones rápidas. Nosotros buscaremos un triunfo que nos permita acomodarnos en el grupo”.



Datos entre La Equidad y Envigado FC

Por Liga colombiana, La Equidad y Envigado Fútbol Club se enfrentaron en 32 oportunidades, con 12 victorias para los aseguradores, contra nueve de los naranjas y 11 empates. En cuanto a goles anotados, 33 son para los capitalinos frente a 26 de los antioqueños.



Este será el primer enfrentamiento entre La Equidad y Envigado en fase cuadrangulares en Primera División desde el Apertura 2008. En esa edición, Envigado sacó un empate a dos como visitante y se llevó la victoria por 1-0 como local.



La Equidad suma ocho partidos sin perder como local en la Liga I-2022 (cuatro victorias, cuatro empates), recibiendo solo tres goles en total en ese intervalo. Los aseguradores no enlazan más encuentros en casa sin derrota en un mismo torneo de la categoría desde febrero-diciembre de 2020 (11 – seis victorias, cinco empates).



Envigado ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos de la Liga I-2022 (una victoria, un empate), después de haber caído en solo uno de sus 10 anteriores en el torneo (cinco victorias, cuatro empates).



Envigado y La Equidad son los dos equipos que más goles han marcado de contragolpe en la Liga I-2022, tres cada uno. De hecho, La Equidad es el equipo del torneo que más remates ha hecho en este tipo de acciones (11).



Ningún equipo de la Liga I-2022 supera a Envigado en fueras de lugar. El conjunto naranja ha caído 46 veces en fuera de juego hasta la fecha, lo mismo que Deportivo Pasto.



Alineación probable

Envigado FC: Santiago Londoño; Jhon Andersson Banguera, Francisco Báez, Santiago Noreña, Yefferson Rodallega; Juan Manuel Zapata, Iván Rojas, Yasser Asprilla, Diego Moreno, Wilder Guisao; José Hernández.

D.T.: Alberto Suárez.



Hora: 6:00 p.m.



Estadio: Metropolitano de Techo.



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).



VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8