Bonilla no se cambia por nadie: 'el más importante que he atajado'

El exarquero verdolaga, Cristian Bonilla, se instaló con La Equidad en las semifinales de la liga colombiana, contra todo pronóstico. Dejaron en el camino a Nacional, que no solo partió como el favorito en llave sino también al título. Él fue clave atajándole un penalti al 'Rifle' Andrade. Asegura que es la parada más importante que ha tenido.

En charla con Blog Deportivo, de Blu Radio, Bonilla dijo: "creo que es el penalti más importante que he atajado; por el momento, la situación y clasificación. Traté de pararme detrás de la línea y balancearme de un lado a otro. Ese penalti fue una alerta para todos con el fin de cuidar el resultado y cuando lo tapé, fue un envión anímico".



Y continuó: "yo siempre encomiendo el arco a Dios y le pedí a los palos que me ayudarán a atajarlo. Cuando lo tapé, por mi mente pasó que no le podía quedar la pelota otra vez, y ahí volví a pararme para achicar".



El caldense siempre ha hablado del cariño que le guarda a la institución y no es para menos. Allí jugó cuatro años y cosechó varios títulos. Sin embargo, ahora defiende a La Equidad y por eso su efusiva celebración. La atajada al 'Rifle' valió lo mismo que un gol y por eso lo disfrutó tanto.



La Equidad terminó igualando 2-2 en el Atanasio Girardot, con anotaciones de Juan Alejandro Mahecha y Diego Herazo, su goleador. Gracias a la ventaja de un gol que tomó en la ida, accedió de fase, y ahora aguarda por rival que saldrá del choque entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, que se jugará el próximo fin de semana. El vinotinto y oro tiene la ventaja de tres goles.