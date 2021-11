La dura crítica de Jonatan Álvez al formato de la Liga BetPlay 2021

Uno de los revulsivos para Alejandro Restrepo en Atlético Nacional es Jonatan Álvez, el uruguayo cambió su actitud y le entregó un mejor rendimiento en este semestre cuando su equipo lo necesitó. Previo al partido del próximo domingo contra Millonarios, por la última fecha de la fase todos contra todos, el delantero habló sin filtro sobre su presente, el formato del campeonato y lo que prepara su equipo para encarar este duelo en el Atanasio.



“Este semestre para mí, me está yendo mejor. En parte por el cambio de actitud y la confianza que me tiene el entrenador para los partidos donde mostré que puedo sumarle al equipo. La lesión me desmotivó un poco, porque venía bien. Fue algo que me bajoneó un poco, porque debemos sumar cada uno cuando salimos a la cancha”, indicó el atacante.



En cuanto al formato del campeonato, que se viene disputando en Colombia, el ariete fue crítico y comentó que “este formato de torneo no me gusta para nada. No importa venir haciendo un semestre, haciendo una gran campaña y después entrar a los ocho y perder con el octavo, terminamos saliendo a vacaciones. Es un gusto amargo para nosotros porque todo el esfuerzo de un semestre se te puede ir en una semana, es así el torneo de acá. Prefiero el formato del torneo como en Ecuador, donde el que suma más puntos se lleva la copa y eso es merecido por el esfuerzo de todo el año”.



Volviendo al análisis de este partido, Jonatan remarcó que “es una final más, es el clásico más importante del país. He jugado clásicos y el Nacional contra Millonarios, la gente se motiva de otra manera, tenemos varios días para trabajarlos. Los clásicos hay que ganarlos como sea, jugando bien o jugando mal. Desde el primer minuto, hay que salir a ganar. Siempre tratamos de atacar y finalizar las jugadas de la mejor manera. En nuestra cancha, con nuestra gente, el apoyo es fundamental y debemos salir a ganar porque es clásico”.



Además, “todos los partidos los debemos salir a ganar, nuestra mentalidad es implementar nuestro estilo de juego, cada uno enchufado en su función. Los que están en el banco, debemos hacerlo igual o mejor que los inicialistas”.



Finalmente, el ariete comentó esa relación que ha cultivado con el maestro Francisco Maturana, de quien lo aconseja en cada entrenamiento. “Francisco Maturana es una calidad de persona, sus enseñanzas son muy importantes. Soy un agradecido de contar con personas tan importantes en el fútbol mundial, vivo agradecido por vivir esto”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8