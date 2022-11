Renovación en Cali: anunciados refuerzos para 2023

El Deportivo Cali se sigue moviendo administrativamente para conformar la plantilla del equipo profesional masculino para el siguiente semestre del fútbol colombiano y solventar un poco la situación económica. Este jueves, el presidente Luis Fernando Mena, confirmó para el programa ‘El Corrillo de Mao’, que Kevin Viveros está muy cerca de ser el primer refuerzo.



“Lo de Kevin Viveros se está moviendo, no hemos terminado de llegar a un acuerdo, pero lo terminaremos hoy o mañana a primera hora. Si se aceptan las condiciones es una realidad. En este momento no podemos aceptar lo que ellos piden, si no ofrecer lo que estamos en capacidad de cumplir”.



Luego confirmó la llegada de Carlos Eduardo Velasco, a la dirección deportiva: “hace un momento terminé la contratación de la dirección deportiva y estoy poniendo dos puestos en uno por la situación económica del Deportivo Cali. Será dirección deportiva y secretaría técnica, con Carlos Eduardo Velasco Toro”.



“Fue una negociación dura, porque es un hombre de mucha experiencia, tienen un magíster en preparación física y readaptación deportiva. Especialista en sistema de control de entrenamiento y rendimiento, graduado de la Universidad Granada de España, coaching internacional. Además, tiene licencia Pro nacional y Conmebol”, añadió el dirigente.



Por último comentó que el tema del inversionista extranjero puede darse en los próximos meses: “hay un inversionista importantísimo que venimos trabajando, le hemos enviado casi el 80% de lo que han requerido y han aceptado todas nuestras propuestas. Es una inversión muy grande para el Deportivo Cali. Para finales de diciembre o principios de enero puede ser un hecho”.



Además, que pidieron varios asientos en el comité: “El Cali no está quebrado, es completamente falso. El club tiene muchos activos que la deuda llega escasamente a la mitad del valor de los activos. Estamos en un momento duro de liquidez, del cual vamos a salir adelante ya sea con el inversionista o con el préstamo. El inversionista reclama tener dos asientos en el Comité Ejecutivo. Son de nacionalidad española, francesa e inglesa”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15