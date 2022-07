¡Hay futuro! Kevin Mier y Daniel Ruiz reconocimiento en Latinoamérica

La Liga BetPlay 2022-I y Colombia tienen un futuro increíble en dos jugadores estelares que ya están empezando a dar de qué hablar. En Atlético Nacional, el equipo campeón del torneo colombiano, la disputa en el arco en los primeros partidos estaba entre Aldair Quintana y Kevin Mier. Sin embargo, Quintana, quien tuvo varias convocatorias en procesos de Selección Colombia y en partidos de eliminatorias, empezó a perder protagonismo con el arquero de 22 años.

Kevin Mier fue una de las grandes figuras e icónicos en esa obtención del título para Atlético Nacional. Contra Millonarios y Junior de Barranquilla salió figura en los cuadrangulares finales, y ante el Deportes Tolima en las dos finales, también tuvo mucho que ver. Le detuvo un penalti en movimiento a Anderson Plata en la ida, y, además, detuvo la pena máxima ejecutada por Daniel Cataño y el rebote también lo volvió a salvar, jugada que culminó en la tarjeta roja para el antioqueño.

Con 22 años, Kevin Mier es presente y futuro en el Fútbol Profesional Colombiano, y puede ser una importante carta para el combinado nacional que se prepara para un cambio generacional. Ahora, Mier es aún más el guardameta elegido por Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera. Fue uno de los pilares para la obtención de la decimoséptima estrella y era un personaje que cuando arrancó en Atlético Nacional no tenía el bombo con el que ha culminado la temporada.

Por otro lado, aparece el nombre de Daniel Ruiz con más juventud que Kevin Mier, pero con un talento y una calidad más que impresionantes. Su desborde y su juego individual, además de su juego colectivo con el mejor socio como David Mackalister Silva lo han impulsado a ganarse el interés del fútbol español a sus 20 años con el deseo del Real Zaragoza de contar con el ex Fortaleza.

Aunque en la fase final le costó liderar a Millonarios, Daniel Ruiz fue una revelación en el torneo, y también es presente y futuro del Fútbol Profesional Colombiano y de la Selección Colombia. Como a los calidosos, en los cuadrangulares le pegaron más de la cuenta, aspecto que afectó su liderazgo y funcionamiento dentro de la cancha mermando también ese poderío goleador que había demostrado a lo largo del todos contra todos.

Sin embargo, Daniel Ruiz sumó cuatro partidos en junio, y aunque no marcó ni asistió, fue una carta habitual para Alberto Gamero y con sus desbordes, y atrevimiento en la banda se destacó en Millonarios. Como si fuera poco, Kevin Mier y Ruiz estuvieron en el ojo de Latinoamérica que les reconoce incluyéndolos en el equipo ideal del último mes de acuerdo con SofaScore. De hecho, son los únicos del Fútbol Profesional Colombiano que están incluidos en la categoría Sub-23.

Con un puntaje de 7.24 y 7.28, Kevin Mier y Daniel Ruiz respectivamente se instalan en la alineación ideal de Sudamérica en la que aparecen cuatro argentinos dominando la estadística, tres peruanos y dos brasileños, además de los dos colombianos.

🌟 ¡Presentamos el equipo ideal Sub-23 de Latinoamérica en el mes de Junio! 🌟 pic.twitter.com/zuT8T2jIp8 — SofaScore Latin America (@SofaScoreLA) July 2, 2022

A su vez, el portal de estadísticas también contó a Willer Ditta, zaguero central de Newell’s Old Boys en la alineación de junio, per esta vez en general. Mientras Daniel Ruiz y Kevin Mier fueron reconocidos en la categoría Sub-23, el ex Junior de Barranquilla se ha ganado a toda la afición leprosa con sus actuaciones, y recientemente con un gol.