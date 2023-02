En Inglaterra analizaron a Kevin Mier: este club de la Premier lo miró

La irrupción de Kevin Mier en el fútbol colombiano ha llamado la atención de varios clubes del mundo. Su proceso de formación estuvo ligado a Nacional, donde mostró condiciones, pero necesitó tomar otro rumbo y en Santa Fe encontró otra opción. Sin embargo, no fueron muchos los minutos que sumó.

Durante el 2021, el portero era el suplente de Aldair Quintana. Ante el bajo nivel del guardameta, el juvenil tomó el lugar y ahora se ha convertido en uno de los mejores en su posición. Muchos ven en él el futuro del arco de la Selección Colombia, donde ha hecho proceso en las juveniles.



Pese a esto, se ha perdido algunos llamados de Néstor Lorenzo por cuestiones burocráticas, como el tema de la visa norteamericana. Sin embargo, en Nacional lo han visto y cuentan con él, para venderlo prontamente, pues tiene las condiciones para dar el salto a la élite del fútbol.



Aprovechando el Sudamericano Sub 20, hay varios scouts/cazatalentos que se han puesto a la tarea de seguir a diferentes futbolistas en el entorno de la Liga BetPlay. Uno de ellos, es el guardameta de Atlético Nacional.



En entrevista con Primer Toque, de Win Sports, Jeff Vetere, director de scout Sub 20 del Tottenham, contó que al portero verdolaga lo estuvo viendo “Lo vimos en Medellín, en el partido de Nacional y me impresionó mucho, por las condiciones que tiene. Es joven, creo que jugará en la Selección pronto. Me dijeron que iba a jugar contra Estados Unidos, pero por temas de visa no viajó. Veo un arquero que no le falta nada para cruzar el charco”.