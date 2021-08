Tolima se salió con la suya: valioso resultado en su visita a Junior

En el Metropolitano de Barranquilla se disputó el partidazo de la jornada sabatina. Junior recibió al Deportes Tolima en duelo válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay-II.



El duelo inicio con un vértigo tremendo y el conjunto local por poco abre la cuenta a los cinco minutos. Edwuin Cetre se acomodó frontal al área y soltó un remate bien ubicado que se estrelló en el vertical izquierdo. El esférico pasó por toda la línea de gol sin traspasarla. Gran aviso.



Los pijaos intentaron reaccionar con rápidos contragolpes, pero no contaron con la claridad suficiente para generar peligro sobre el pórtico de Sebastián Viera.



Con el pasar del tiempo, aquella intensidad del comienzo fue apagándose. Los roces y las continuas faltas sancionadas por Wilmar Roldán le quitaron ritmo al partido. Tanto así que en apenas 21 minutos ya tres futbolistas tenían una amarilla encima.

Justamente sobre esto último, al minuto 28 llegó la gran polémica. Cetré recibió un fuerte pisotón en su gemelo de parte de Andrey Estupiñán, pero Roldán no tomó medidas disciplinarias. Desde el VAR revisaron, se vio claramente cómo el jugador del Tolima clava sus taches en la humanidad del rival y ni así le pidieron al central revisar...



Sobre el final, cada quien tuvo su acercamiento. Estupiñán intentó sorprender a Viera con un remate sumamente lejano (38') y Gabriel Fuentes no pudo darle dirección a una volea potente dentro del área tolimense.

La segunda parte careció por completo de emociones. Las opciones de gol brillaron por su total ausencia y el desarrollo se basó en la mitad del terreno de juego. Muy poco pasó.



Amaranto intentó mover su mediocampo con jugadores de corte ofensivo, pero lo costó muchísimo romper el bloque firme del Tolima en defensa. Cada acercamiento se daba, más que todo, por pelotas quietas.



Otra polémica disciplinaria llegó al 55'. En una disputa de juego aéreo, Didier Moreno impactó con su rodilla la espalda de Estupiñán. Fortísimo golpe que obligó la sustitución del extremo. Roldán nuevamente no sancionó mayor cosa y desde el VAR, silencio total.



Junior remató al arco en dos oportunidades a través de tiros libres de Hinestroza: desde costado derecho, remató con fortaleza y el balón se fue arriba; frontal al área, tiró a colocar y Montero evacuó al tiro de esquina.

​En los últimos 15 minutos, el conjunto barranquillero se volcó totalmente al ataque. Si bien lograba mayor presencia en territorio rival, su espalda quedaba completamente desprotegida. Un ejemplo de esto último, el remate de Juan Fernando Caicedo al 88' que se fue rozando el vertical izquierdo de Viera.



Finalmente no hubo tiempo para más. Tolima sacó un valioso empate a cero en casa del Junior, con ello ambas escuadras suman cinco unidades.