¡Para alquilar balcón! Junior y Santa Fe recuperaron sus fichas claves

Con el silbatazo de Wilmar Roldán, luego de las 6:05 pm, empezarán a rodar las emociones en el estadio Metropolitano, a donde tanto Junior como Santa Fe llegan con aire en la camiseta, después de ganar en la jornada anterior. El tiburón lo hizo frente al Tolima y el león hizo lo propio con Once Caldas.



Ambos buscan sumar para acercarse a la clasificación y ambos recibieron buenas noticias para este duelo. Teo Gutiérrez regresa de pagar sanción y Jeisson Palacios se recuperó de la lesión. Ambos son fichajes claves, tanto en el ataque rojiblanco como en la defensa albirroja.



El cardenal llega a Barranquilla con mejores números e instalado en la tercera casilla (25 puntos) y lo separan 2 del liderato que está en poder de Nacional. Junior, entretanto, es séptimo con 23 unidades y no quiere ceder terreno. Necesita sumar la mayor cantidad de puntos antes del descanso forzado en la última jornada. La Liga entra en su recta final y los equipos hacen cuentas para clasificar.



Datos entre Junior y Santa Fe



Desde 2015, Junior y Santa Fe se han enfrentado en 13 oportunidades, dos de ellas por Copa Sudamericana (semifinales) en 2018, en la que se impuso el tiburón. La última vez que rivalizaron en el Roberto Meléndez, Junior ganó con anotación de Teófilo Gutiérrez, por la Liga 2019-II.



Sin embargo, el último registro entre ambos data de 2020 y terminó en una contundente victoria (3-1) de Santa Fe en ‘El Campín’. Ese día anotaron Fabián Sambueza, actualmente en el rojiblanco y Diego Valdés, que firmó un doblete, y Carmelo Valencia anotó el descuento.



¡Pero qué buenas noticias!



Los dirigidos por Luis Amaranto Perea vencieron el miércoles a Deportes Tolima, en Ibagué; el jueves arribaron a la ciudad y este viernes tuvieron una sesión única para preparar este partido de la fecha 15. Poco tiempo para recuperarse pero una buena nueva para recibir a Santa Fe: Teófilo Gutiérrez ya cumplió con su sanción y regresará con "sed de revancha", después de estar ausente por dos jornadas.



Después de caer con Nacional, Junior repuntó y no solo se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores frente a Caracas FC, sino que además consiguió vencer 3-0 al Pereira y 0-1 a Deportes Tolima. Este sábado buscará su tercer triunfo al hilo y el octavo en el campeonato, que lo acerque a su objetivo de acceder a los cuartos.



Al frente estará nada más y nada menos que Independiente Santa Fe, que ha mantenido regularidad a lo largo de la temporada, y que tiene sed de título después de perder la final 2020 con América.



Para este duelo clave recuperaron a una de sus figuras, el defensor central Jeisson Palacios, que tanta falta le ha hecho a Harold Rivera. "El juego frente a Junior es clave, debemos sumar para llegar rápidamente a la clasificación. Hemos transmitido que debemos ser eficaces y aprovechar para marcar la diferencia", destacó el entrenador en la previa.



El equipo de Rivera suma un dato no menor y es que cuenta con la segunda valla menos vencida del campeonato con 9 tantos. Lo que preocupa a su entrenador es que en los últimos cinco juegos solo sacaron un arco en cero, en el restante encajaron siete. También tienen la sexta delantera con más goles (han anotado 17) después de Nacional, Tolima, Jaguares, Junior y Equidad.



Cinco últimos duelos que han disputado



Junior cayó con Patriotas (1-0), igualó (1-1) con Bucaramanga, perdió (1-0) con Nacional y posteriormente encajó dos victorias: Pereira (3-0) y Tolima (0-1).



Santa Fe empató (1-1) con Cali, ganó al Tolima (3-2), igualó con Pasto (2-2), perdió (2-1) con Envigado y venció a Once Caldas (2-0).