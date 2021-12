Junior se juega la vida: ganar y esperar una caída del Cali

La primera vuelta de los cuadrangulares para Junior no fue la mejor, pese a no caer en ninguno de los tres compromisos. Tres empates que lo tienen aún con vida, pero, respirando con ayuda, pues su eventual pase a la final de la Liga ya no depende exclusivamente de lo que hagan. La calculadora puede jugar a favor y en contra, teniendo en cuenta que ya no dependen de ganar, que de hecho, es más que una obligación.



El partido en Pereira dejó muchas cosas interesantes, pero, otras para que la hinchada barranquillera se preocupe, luego de ir abajo por dos tantos, estuvieron cerca de remontar. Un empate que suma, agregándole que será el mismo rival en el compromiso que se disputará este miércoles festivo.



La idea de Arturo Reyes se ha afianzado, con criterio y orden, pero los fallos individuales cuestan y Junior sí que lo sabe. La zona defensiva puede ser un problema, debido a lo adelantado que se posiciona en cancha, factor que los equipos rápidos y que imprimen dinámica pueden aprovechar para hacer bastante daño, jugando a espalda de la línea de tres defensores.



Los barranquilleros no podrán contar con un jugador que se ha afianzado como el más fundamental, por sus goles y siendo el encargado de mover los hilos en ataque, para conectar con Cetré que se ha vuelto fundamental. Cariaco González salió lesionado de la cancha del Hernán Ramírez Villegas, por lo que su lugar es incógnita.



Al parecer, el venezolano solo tuvo una molestia en el quinto metatarsiano, descartando fractura y esperando que pueda llegar a tope para enfrentar al Cali. Otro que será ausente es Ferlys García, que tiene un esguince de tobillo grado dos, de acuerdo a información del diario El Heraldo.



Probables alineaciones



Junior: Viera, Viafara, Martínez, Rosero, Fuentes; Vásquez, Moreno; Hinestroza, Sambueza; Cetré; Valencia.



Pereira: Castillo, Gutiérrez, Cano, Gacrés, Sánchez; Mosquera, Vásquez, Medina; Valencia, Valencia, Castrillón.