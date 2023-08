Junior quiere salir de la mala racha en Liga ante Pasto

Junior de Barranquilla quiere sumar de a tres en este semestre de la Liga Betplay, pero los resultados no le han acompañado en los últimos partidos. Sin embargo, este sábado tendrán una nueva oportunidad de obtener la victoria esta vez ante Pasto.



El duelo válido por la fecha 5 de la Liga será un partido crucial en lo que resta del semestre del equipo de ‘Bolillo’ Gómez ya que de ganar podrían salir del fondo de la tabla mientras que de perder el técnico tendría las horas contadas.



El estratega antioqueño no le encuentra la vuelta a la situación y ante la presión de la hinchada y de los directivos está obligado a ganar en este juego ante los ‘Volcánicos’ que quieren dar el campanazo en Barranquilla.

De hecho, Pasto es uno de los pocos equipos que se mantiene invicto en el torneo por lo que ante Junior buscará una victoria que los acerque a la punta del campeonato que actualmente es de Bucaramanga.



El conjunto de Flabio Torres viene de ganar sus últimos dos partidos ante Junior, ambos duelos jugados en el estadio Libertad, pero como visitante no gana desde octubre de 2020.



Pasto llega a este juego ganarle a Santa Fe en Liga en la fecha 4 del torneo y de tres empates previos ante Pasto, Alianza Petolera y América.



Por su parte, Junior viene de igualar con Unión Magdalena en el clásico costeño y de un empate con Bucaramanga y dos derrota que fueron ante Medellín y Águilas Doradas.



Cabe señalar que Pasto marcha séptimo en Liga con seis unidades mientras que Junior es 17° del torneo con dos puntos.



Junior vs. Pasto

Hora: 6:20 p.m.

Estadio Metropolitano

TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Junior: S. Mele; W. Pacheco, E. Olivera, J. Peña, G. Fuentes, H. Martínez, D. Moreno; V. Hernández, L. González, P. Rojas; C. Bacca.

Deportivo Pasto: D. Martínez; I. Alba, J. Malagón, Y. Rosales, C. Mafla; C. Ayala, D. Pino, E. López; D. Moreno, G. Britos, J. Campaña.