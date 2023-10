Junior no tiene margen de error: Once Caldas será su juez

Junior de Barranquilla es uno de los equipos necesitados en esta fecha 18 de Liga BetPlay 2023-II y el conjunto dirigido por Arturo Reyes se enfrentará a un siempre complicado Once Caldas que quiere terminar de la mejor manera esta primera ronda del campeonato.

Para Junior no habrá mañana, pues deberá ganar para seguir con posibilidades altas de pelear un cupo a los cuadrangulares finales.



Uno de los puntos a favor de Junior es que jugará de local en el estadio Metropolitano de Barranquilla y en su escenario ha sumado 12 de sus 21 puntos en la presente temporada al ganar 3 partidos, empatar 2 y perder 2.



De las novedades que presentará Reyes contra Once Caldas, es la incorporación de Léider Berdugo, quien se recuperó de una larga lesión de ligamento cruzado y está en lista contra los de Manizales, aunque aún no se sabe si será titular o iniciará de suplente.

De igual manera, en la convocatoria para este partido estará Santiago Mele, que viene de jugar con Uruguay por Eliminatorias, aunque Gabriel Fuentes por lesión y Emmanuel Olivera por sanción no estarán presentes.



Junior vs Once Caldas



Día: sábado 21 de octubre 2023

Hora: 8:20 p.m.

Árbitro: Wilmar Roldán

TV: Win Sports +