Junior y Nacional se repartieron los puntos en vibrante duelo

Junior y Nacional dejaron este domingo un gran partido de fútbol que terminó con empate 1-1 en el estadio Metropolitano. El gol del local fue de Carlos Bacca mientras que el descuento fue de Álvaro Angulo.



En la primera mitad, el local sería el encargado de tener la primera chance clara del juego. Deiber Caicedo recibiría un centro por derecho y remató de cabeza, pero Kevin Mier evitó el tanto rojiblanco.



Sin embargo, Junior siguió presionando y sobre el minuto 13, tras una falta de Dorlan Pabón sobre José Enamorado en el área, Carlos Bacca pondría el primero para los dirigidos por Arturo Reyes desde el punto del penal.

Nacional no se quedó atrás y tres minutos después igualó el compromiso gracias a Álvaro Angulo que se fue con la pelota, pasó la mitad de la cancha y al ver que nadie lo presionó sacó un remate desde el borde del área que no pudo atajar Jefferson Martínez.



Sobre el 18’, la visita casi se pone adelante en el marcador con Pabón quien probó desde media distancia, pero su disparo pegó en el travesaño.



Para el 34’, Junior volvió a la carga con Enamorado quien también quiso probar desde fuera del área, pero el arquero Mier respondió de gran manera ante el disparo del extremo.



La última de esta vibrante mitad fue de Pabón nuevamente desde la vía de la media distancia. En este caso, el arquero Martínez dejó rebote el cual le quedó a Óscar Perea que sacó un remate muy suave a las manos del guardameta de Junior.



Para la segunda parte, ambos equipos se calmaron y no habría grandes acciones en los primeros minutos.



La primera clara en esta mitad sería de Andrés Román que sacó un remate certero a las manos de Martínez quien respondió de gran forma.



Habría que esperar al 67’ para ver otra chance importante. Sería de Junior con Andrey Estupiñán que sacó un remate de media distancia, pero la pelota apenas pasó por un lado del arco rival.



Sobre el 84, Junior se acercó nuevamente con Léider Berrío en un remate suave que se fue directo a las manos de Mier. En el final, ambos equipos quedaron con diez por las expulsiones de Estupiñán y Angulo.



Cabe señalar que Nacional es tercero con 21 puntos mientras que Junior es octavo con 17 unidades.