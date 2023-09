Junior vs. Nacional: duelo de titanes en Barranquilla

Este domingo se disputará uno de los juegos más importantes de la fecha 12 de la Liga Betplay, el enfrentamiento que tendrá a Junior y a Atlético Nacional frente a frente en el estadio Metropolitano.



El Tiburón viene de dos victorias increíbles. Goleó 7-1 a Unión Magdalena en el clásico costeño y el jueves pasado vapuleó a Alianza Petrolera en condición de visitante por 1-5.



El equipo de Arturo Reyes llega a este encuentro en la sexta posición del torneo con 16 unidades y una marca importante en esta parte del torneo ya que solo ha perdido uno de los últimos nueve encuentros por Liga.

Por su parte, Atlético Nacional también viene de una goleada a favor en lo que fue el juego ante La Equidad que terminó por 5-0. Este resultado ayudó bastante a aliviar la presión ya que el verdolaga venía de caer en el clásico paisa ante Medellín por la mínima.



De igual manera, Nacional con un triunfo en Barranquilla se podría poner líder en solitario en caso de que Águilas Doradas no gane su juego ante Huila.



En Nacional hay grandes novedades para este juego como el regreso de Cristián Zapata y Maximiliano Cantera a la convocatoria mientras que en Junior también retornan Gabriel Fuentes y Jhon Vélez.



El último juego entre barranquilleros y antioqueños fue el pasado 11 de abril en el Atanasio Girardot, duelo que terminó con triunfo de Junior gracias al tanto de Didier Moreno.



Ficha del partido



Junior vs. Atlético Nacional



Estadio Metropolitano



Hora: 6:10 p.m.



TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Junior: J. Martínez; W. Pacheco, J. Peña, B. Ceballos, E. Herrera; H. Martínez, F. Ángel; J. Enamorado, L. Gonzalez, D. Caicedo; C. Bacca.



Atlético Nacional: K. Mier; A. Román, J. Arias, J. Aguirre, Á. Angulo; R. Mejía, N. Deossa; B. Palacios, D. Pabón, Ó. Perea; E. Ramírez.