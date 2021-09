¿Resistirá la presión? El primer gran reto de Arturo Reyes en Junior

Junior no atraviesa su mejor momento, el afán por sumar para acercarse al grupo de los ocho y meterse rápidamente en la pelea empieza a crecer. En la casilla 11 con la misma cantidad de puntos, no son el mejor balance para lo que representa Junior. La llegada de Arturo Reyes ha dejado ciertos trazos en la cancha, desde los cambios de nombres, pero, manteniendo la idea de ataque clara.



El rival de este sábado es Nacional, que ha sido verdugo del cuadro barranquillero en más de una ocasión. Pero, el tiburón ha dado sorpresas y también sabe qué es amargarle el rato a los verdolagas. Y es que la tabla de posiciones queda a un lado cuando dos nóminas, de las mejor valoradas del certamen y con realidades distintas, saltan a la cancha.



Desde la llegada de Reyes al banquillo de Junior, han disputado apenas tres duelos por liga. Dos empates y una victoria, con cosas interesantes por analizar, desde lo posicional y los jugadores que se constituyen como pilares. Caso Carmelo, Hinestroza, González, Sambueza y Larry Vásquez.



Pese a mantener un esquema, los errores individuales de Junior han pasado factura, no solo en Liga, sino también en lo que fue la eliminación de Copa contra Pereira. El mantener una línea adelantada permite que sus rivales puedan jugar a espaldas de los rivales, factor a cuidar teniendo en cuenta lo rápido y llegador que es Nacional en ataque.



Junior recibirá a Nacional con un invicto por Liga de casi seis años. Desde el 18 de octubre no caen en el Metropolitano contra los verdolagas, en esa ocasión, fue goleada 0 a 4 con Marlos, Chará y Duque, quien está en las filas antioqueñas actualmente, como protagonistas. Reyes no podrá contar con Didier Moreno, pero tendrá el retorno de Fabián Ángel, que ha tenido poca acción en los duelos recientes.