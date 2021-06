¿Era falta? ¿gol mal anulado?: la polémica en Junior vs Millonarios

¿FUE FALTA? Si hubo falta es por algún contacto abajo con los pies de Fernando Uribe, pero la verdad es que en la repetición no se observa ninguna toma que aclare la polémica. Aparentemente no hubo nada. Solo Fernando Uribe y el defensa sabrán si hubo falta o no. Jugada dudosa. pic.twitter.com/QrcgTqrSka