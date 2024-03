Junior, en busca de seguir por la senda de la victoria ante Jaguares

Junior de Barranquilla volvió a la victoria en la Liga BetPlay 2024 contra Águilas Doradas 0-2 en Rionegro y el conjunto tiburón salió de ese pequeño bache de resultados que lo mantuvo en zona de clasificación pero que preocupaba porque no había sumado de a tres.

Sin embargo, ya con ese objetivo de lograr otro partido ganado, ahora, los dirigidos por Arturo Reyes esperan seguir sumando ante Jaguares de Córdoba, para así mantenerse y empezar a perfilar la clasificación ante Jaguares.



Aunque parece que Junior puede lograr la victoria, puede ser un arma de doble filo confiarse, pues Jaguares ha remontado en la tabla y lo tienen noveno con 16 unidades, aspirando seriamente a ubicarse en los ocho, así que los de Montería no irán al Metropolitano a esconderse.



Algo bueno que puede aprovechar Junior es que tiene buen historial reciente contra Jaguares en el Metropolitano, logrando cuatro victorias y tan sólo ha caído una vez, siendo en el 2022 cuando fueron derrotados 2-4, así que tampoco habrá que confiarse de la visita.



Dentro de las novedades que puede presentar Junior, es el regreso de Yimmi Chará, pero no se sabe aún si comenzará titular o será suplente ante Jaguares, mientras que Didier Moreno y Walmer Pacheco también no serían considerados.



Alineación probable Junior

Santiago Mele; Gabriel Fuentes, Jermein Peña, Emanuel Olivera, Edwin Herrera; Déiber Caicedo, Vladimir Hernández, Roberto Hinojosa, Víctor Cantillo, Carlos Bacca, Steven Rodríguez



Junior vs Jaguares

Día: viernes 15 de marzo

Hora:8:10 p.m.

TV: Win Sports+

Árbitro: Diego Ulloa