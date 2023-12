Junior no sentenció, Medellín no se rindió: vea 1x1 de final de Liga

Santiago Mele-8

El uruguayo sostuvo, con al menos tres atajadas fundamentales, la victoria de Junior en la ida de la final.



Gabriel Fuentes-6

Eficaz en defensa, no tan proyectado en ataque como es habitual



Emmanuel Olivera-6

Un partido sin mayores sobresaltos es toda una novedad en su caso. Cumplió y eso es nuevo.



Jermein Peña-7

El eje de la defensa, práctico a la hora de rechazar, una muralla en el uno contra uno



Walmer Pacheco-6

Otro de buen trabajo en la tarea de marca, con pocas proyecciones en la ofensiva pero siempre eficaz



Didier Moreno-7

De pura intensidad física y cancha se comió crudos a los marcadores de DIM. Primer tiempo mejor que el segundo



Homer Martínez-6

Aceptable balance, especialmente en el tiempo en el que Junior apostó pro una presión alta para recuperar.



José Enamorado-7

Picante, fuerte en el duelo directo, se apuntó un bello gol y apoyó, en la medida de sus posibilidades, la recuperación.



Luis González-5

Uno de los pocos que no lució en una final bien jugada por Junior. Sobró sacrificio pero faltó fútbol.



Deiber Caicedo-5

Se esperaba un poco más y quedó en la foto el desperdicio de una jugada excepcional que le sirvió Enamorado cuando el duelo estaba 2-0.



Carlos Bacca-8

Figurón. Goleador. Inspiración pura. El delantero tuvo una tarde idílica, con doblete y un aporte ofensivo permanente para los suyos. Justamente lo ovacionó el Metropolitano.

Independiente Medellín





Andrés Mosquera Marmolejo-6

Pudo hacer más en los dos primeros tantos pero luego se acomodó y salvó un par de buenos remates.



Luis Manuel Orejuela-5

Lento, por momentos temeroso de entrar con fortaleza. En deuda.



José Ortiz-6

Lo salvó el gol pues en su tarea defensiva fue superado por los atacantes rivales



Joaquín Varela-5

El que peor se vio en defensa: lo superó siempre Bacca en el duelo directo, no logró cerrar con precisión y pareció superarlo el reto



Daniel Londoño-5

Difícil salvar a alguien en la zaga del DIM, a lentitud y la imprecisión fueron contagiosas



Daniel Torres-6

El líder, el hombre que en cuadrangulares supo dominar, esta vez pareció afectado por el cansancio. Reaccionó a final y así superó el promedio.



Jaime Alvarado-6

Mejor en la recuperación, especialmente en el segundo tiempo, cuando el DIM jugó mejor.



Edwuin Cetré-6

En actitud no faltó a la cita, pero en el primer tiempo sufrió al ritmo de todos sus compañeros y luego apenas tuvo una ocasión, siendo el goleador.



Yairo Moreno-5

No es que jugara mal, de hecho fue de lo rescatable. Pero el gol que se perdió para el empate, con Mele vencido, lo condenó.



Brayan León-5

Muy perdido en el primer tiempo, mejor rodeado e inquieto en el complemento. No tuvo opciones claras.



Luciano Pons-5

En su defensa, sus compañeros se olvidaron de él al inicio y luego el DT lo relevó con razón. Poco pesó en el juego.