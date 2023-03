Envigado le hizo daño al Junior: ni Juanfer Quintero lo pudo rescatar

Se ahonda la crisis en Atlético Junior. Este domingo cayó en el Metropolitano a manos del Envigado, perdió su invicto en casa y cayó a la última casilla de la clasificación en Liga Betplay I-2023. Un panorama nada favorable para Arturo Reyes, a quien no le ha salido una sola desde su regreso al rojiblanco.



Si bien, Juan Fernando Quintero quiso evitar la derrota y convirtió su primer gol con Junior, por la vía del tiro libre, no le alcanzó para salvar al Junior, que sigue en caída libre.

A los 18 minutos, jugada por derecha entre Juanfer Quintero y Nilson Castrillón que acabó en un centro pasado que buscaba la cabeza de Brayan León y que terminó siendo rechazado por el portero Felipe Parra.



Sobre los 23 minutos, mala salida de los naranjas y recuperación de Quintero, para un pase al vacio con destino a Luis 'Cariaco' González, quien tras correr unos metros secó un derechazo en busca del ángulo que terminó salvando el arquero al tiro de esquina.



Pasaron cinco minutos cuando Envigado lo intentó en la media distancia. Zapatazo de que rechazó el arquero Viera. La visita siguió intentando y a los 35' se dio una nueva aproximación, tras un error en de Junior en la salida; el que lo buscó fue Juan Manuel Zapata, quien apareció por el carril interior y sacó un disparo frontal que exigió a Viera. La pelota pasó casi rozando el vertical.



Antes de irse al descanso, con Juanfer nuevamente involucrado, Junior gestó una nueva llegada por derecha. Vladimir Hernández metió un centro que no alcanzó a ser bien conectado por José Ortiz, quien se resbaló al momento de cabecear.



Transcurría el minuto 54 cuando Envigado marcó el 0-1 y silenció el Metropolitano. Aprovechó un pestañeo del Junior y en una salida rápida por sector izquierdo, que inició en los pies de Diego Moreno, el encargado de anotar fue Henry Mosquera, quien protagonizó un impresionante cambio de ritmo que dejó mal parado a Iván Scarpetta. Remate cruzado que dejó sin opciones a Viera.



El segundo tanto de los naranjas se dio a los 69' a través de Juan Manuel Zapata, quien convirtió tras un pase de Rubio César España. El atacante castigó a borde de área y con un remate, no muy potente, tomó mal parado a Viera. El capitán rojiblanco no alcanzó a llegar y se resignó al ver la pelota entrando en su arco.



El descuento de Junior llegó a los 72 minutos y por la vía del tiro libre. Impecable cobro de Juanfer Quintero para acortar la distancia.



Aunque Junior generó y lo buscó a través del juego colectivo y la media distancia, no fue eficaz y recibió un duro golpe en su patio ante más de 24 mil espectadores. Ahora, el recién eliminado de la Copa Sudamericana también es el colero de la Liga, sacando a Santa Fe de la penosa posición.



