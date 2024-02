Duelo de líderes de Liga: Junior y Tolima se miden en vibrante choque

Junior de nuevo oficiará como local en el Metropolitano y tras la dolorosa derrota contra Fortaleza en Bogotá con nómina suplente, el equipo dirigido por Arturo Reyes tendrá un duro reto contra el líder Deportes Tolima.

El tiburón llega segundo con los mismos puntos que los pijaos, pero la diferencia de gol es favorable para su rival en esta fecha 7 de Liga BetPlay 2024.



Tras el descanso que tuvo gran parte de la nómina, se espera que Junior cuente con la mayoría de sus jugadores habituales y buscar pasar el trago amargo de haber perdido el invicto frente a los recién ascendidos.



Una victoria de local contra los de David González, dejaría a Junior líder solitario y confirmaría que es uno de los equipos con más regularidad en lo que va del campeonato.





Sin embargo, Tolima no será un rival fácil de vencer, aunque David González viajó con sus 18 convocados y tendrá como novedad los regresos de Yhormar Hurtado, Léider Riascos y el zaguero central Julián Quiñones, mientras que César Haydar, sigue lesionado y no fue contemplado para este choque de líderes, al igual que Yilson Rosales y Facundo Boné.



Aún así, Tolima buscará sellar un buen resultado, aunque si nos vamos a los últimos cinco duelos entre ambos en Barranquilla, el pijao ha sumado un empate, una victoria y tres derrotas.



Alineación probable Junior:

Santiago Mele; Walmer Pacheco, Emanuel Olivera, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Víctor Cantillo, José Enamorado, Yimmi Chará, Déiber Caicedo y Carlos Bacca.



Alineación probable Deportes Tolima:

Neto Volpi; Yilson Rosales, Marlon Torres, Julián Quiñones, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Fabián Mosquera, Kevin Pérez, Brayan Gil, Alex Castro y Yeison Guzmán.



Junior vs Tolima

Día: domingo 18 de febrero

Hora: 8:20 p.m.

Árbitro: Nicolás Gallo

TV: Win Sports+