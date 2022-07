Nacional, con lo mejor de su nómina, enfrenta a Junior en Barranquilla

Atlético Nacional visita este miércoles, desde las 8:15 de la noche a Junior de Barranquilla, por la segunda fecha en la Liga II-2022. Luego de empatar con Cortuluá, el campeón buscará en el Metropolitano, recuperar los puntos perdidos frente a un necesitado onceno ‘tiburón’ que llega de perder en Tunja contra Patriotas.

Bajo el mando de Hernán Darío Herrera, los verdolagas quieren regresar a la senda ganadora en este nuevo campeonato. Con la base del equipo que coronó la estrella 17, el ‘Arriero’ quiere repetir el título de Liga.

"Nosotros vamos a enfrentar un Junior complicado, difícil en Barranquilla. Tenemos todo el plantel a disposición y es la que va para Barranquilla, tenemos el deseo de ganar frente a un rival difícil. El equipo vino bien, se cuidaron y están en perfectas condiciones. Sabemos que vamos a tener partidos muy difíciles y no puedo ahorrarme nada, va todo el equipo base. Tengo jugadores que serán responsables para afrontar esta seguidilla de partidos", detalló el técnico antioqueño.

Sobre la inclusión de Pedro Sarmiento en el cuerpo técnico, Herrera comentó que "al profesor Sarmiento, desde hace rato tenía la posibilidad de traerlo. Tiene grandes condiciones, hay que andar con gente ganadora y él es ganador. Con él, estuve gran parte del semestre pasado, somos familia y el grupo lo recibió bien. Pedro Sarmiento inició su carrera deportiva en Nacional, más allá que haya dirigido al Medellín".

Finalmente, el entrenador indicó que "no hay novedades de refuerzos, pero no tengo problema porque cuento con el plantel completo".

Por su parte, Ruyery Blanco comentó que "sabemos que Junior es un equipo con buenos jugadores, perdieron en la primera fecha y tienen la obligación de ir con todo como local. Tenemos una seguidilla de partidos y debemos afrontarlos de la mejor manera".

Además, "jugar en Nacional no es fácil, hay una gran presión y queremos hacer las cosas bien. No pude anotar ayer, pero no me desespero, sigo trabajando y espero que vuelva a llegar el gol. Trabajo para el equipo en lo ofensivo y en lo defensivo".

En lo personal, "hubo rumores que llegaban delanteros, pero al final nos están dando la confianza a Jefferson Duque, a Tomás Ángel y a mí. Esperamos corresponderla y que seamos los goleadores del equipo".

Datos entre Junior y Atlético Nacional

Por Liga colombiana, Junior y Nacional se enfrentaron en 250 ocasiones, con 77 triunfos para los barranquilleros, frente a 95 de los verdolagas. 78 partidos terminaron empatados. En cuanto a goles, los caribeños festejaron en 275 oportunidades y los antioqueños 298.



Atlético Nacional acumula ocho partidos sin perder ante Junior en Primera División (cuatro victorias, cuatro empates), desde una última victoria de los de Barranquilla en noviembre de 2019: 2-0 como local.



Junior perdió solo uno de sus últimos 22 partidos como local en Primera División (16 victorias, cinco empates), tras caer en mayo ante Jaguares de Córdoba (2-4). Durante este intervalo, el conjunto de Barranquilla se quedó sin anotar en solo uno de esos 22 duelos (0-0 vs Deportes Quindío en octubre de 2021).



Atlético Nacional empató ante Cortuluá en su estreno en esta Liga II-2022 (1-1), pero desde la Liga I-2014 (un empate, una derrota) que no deja de ganar en sus dos primeros partidos de un torneo de la categoría.



Junior acumula 18 partidos marcando gol como local en Primera División (13 victorias, 4 empates, 1 derrota), la mayor racha activa en la máxima categoría anotando en casa.



Atlético Nacional colocó el once inicial con menor promedio de edad de la primera jornada de la Liga II-2022 (22 años y 74 días).

El último triunfo de Junior sobre Nacional fue en la Liga II-2019, el 20 de noviembre. El marcador fue 2-0 con doblete de Teófilo Gutiérrez. Mientras que la última victoria de Nacional sobre Junior fue el 15 de junio de 2022, por la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales, los verdes se impusieron con goles de Jefferson Duque y Jhon Duque, por el equipo rojiblanco anotó Fredy Hinestroza.



El máximo artillero de este duelo entre tiburones y verdolagas, es Víctor Hugo Aristizábal, con 15 goles, seguido de Iván René Valenciano que tiene 12 anotaciones.



Desde que se disputan los torneos semestrales en 2002, se enfrentaron en 63 juegos, en los que Nacional triunfó en 26 ocasiones, Junior en 18 y empataron 19 veces. Los antioqueños conquistaron la red 88 veces y su rival lo hizo en 58 ocasiones.



Cuando este duelo se presentó entre Nacional y Junior se enfrentaron en una primera de cuadrangulares semifinales en Barranquilla, uno de los dos quedó campeón después: Junior logró la estrella en 1993 y I-2019 y Atlético Nacional en 1991, 1999 y I-2022.



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Jhon Duque, Andrés Andrade; Dorlan Pabón, Daniel Mantilla, Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano.

Árbitro: Edison Ariza (Santander).

VAR: Jorge Guzmán (Norte).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8