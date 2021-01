¿El partido de la fecha? Prográmese con Junior vs América, por Liga

Este sábado a partir de las 8:10 pm, Atlético Junior jugará por el liderato de la Liga Betplay cuando reciba al América de Cali, por la tercera fecha del campeonato. Un encuentro que tiene un "picante especial", por la actualidad de ambos y por la rencilla que tiene Teófilo Gutiérrez con algunas fichas del equipo escarlata.

Los dirigidos por Luis Amaranto Perea llegan en un mejor momento. Suman dos victorias, la primera frente a Independiente Medellín y la segunda en su visita a Once Caldas. Sin embargo, ambos equipos comparten una eliminación este 2021 y es la de la Copa Betplay, en la que no avanzaron de los cuartos de final. El elenco de Juan Cruz Real apenas ha podido jugar un partido por Liga y terminó en empate (1-1) con las Águilas de Rionegro.



Este sábado será una buena oportunidad para los rojos, de ganar y repuntar en la clasificación, pero acaso Junior cederá terreno en su casa. Los rojiblancos buscan su tercer victoria en línea y de paso reafirmar el liderato con el que se inició la jornada.





Fecha 3 - Liga Betplay

Junior vs América

Día: Sábado 30 de enero

Hora: 8:10 pm

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Árbitro: Jorge Tabares

Transmisión: Win +