Junior volvió a adueñarse del liderato: agónico triunfo frente Alianza

Miguel Ángel Borja (72') y Carmelo Valencia (90' + 4) le dieron la victoria a Junior, que sufrió en un tramo del partido y que de no ser por su arquero Sebastián Viera y el palo que también intervino, la historia habría sido otra.



Borja marcó su tercer tanto en la Liga Betplay 2021-1 y está al acecho del primer lugar en la tabla de goleadores, en la que aparece David Lemos, de Once Caldas, con cuatro anotaciones. Con este triunfo, Junior llegó a 12 puntos y recuperó, de momento, el liderato de la Liga.

Alianza Petrolera, de Wilson Gutiérrez, no le hizo fácil las cosas al Junior, a pesar de llegar con la desventaja. Los petroleros encajaron otro partido sin ganar y desde septiembre de 2020 no saben lo que es sumar de a 3. Pese a no tener su mejor tarde-noche en lo corrido del campeonato, el equipo de Luis Amaranto Perea se quedó con el premio en casa: puntos y liderato.



El partido pudo desequilibrarse en el primer tiempo, casi sobre el final, cuando Leonardo Saldaña se interpuso en el camino de Miguel Ángel Borja, remate a puerta con una "ayudita", que el central del compromiso no dudó en sancionar como penalti. El goleador tiburón se puso al frente del cobro, pero lo estrelló con el vertical izquierdo de Juan Serrano.



Muy temprano en el segundo tiempo, después de un mal pase de Hinestroza, inició una acción de contragolpe de Alianza Petrolera con Roger Torres, que terminó en atajada de Sebastián Viera, frente al remate de Juan Portilla, después de eludir a Viáfara.



Producto de la presión, Junior respondió rápido generando una buena ocasión de gol, con Juan David Rodríguez a pase de Teófilo Gutiérrez. Serrano se quedó con la pelota.



A la altura del minuto 62, la visita tuvo otra llegada cuando Junior descuidó su sector derecho. Bayron Garcés metió un pase al segundo palo, al que por poco llega Jairo Molina, quien tenía la marca de Viáfara. El "chaparrón" no terminó y dos minutos después, el palo le ahogó el grito de gol a Molina, después de un tiro de esquina de Torres, que Teo rechazó mal y quedó en poder de Garcés.



El único gol del partido llegó a los 72 minutos a pase de Teo; Borja la bajó de pecho, controló y sacó un derechazo cruzado al segundo palo. Seis minutos más tarde, el partido se detuvo por una falla en el fluido eléctrico del estadio Metropolitano. Después de retomar la acciones, Junior volvió a generar una jugada ofensiva, con Hinestroza y Borja, que no resultó.



El que puso el cierre con boche de oro fue Carmelo Valencia, a quien le bastó con un minuto en cancha para poner el 2-0.



Síntesis

​

Junior 2-0 Alianza

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Árbitro: David Espinosa

Figura: Miguel Borja



Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, Germán Mera, Marlon Piedrahita; Fabián Ángel, Juan David Rodríguez, Jhon Pajoy, Fredy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez, Miguel A. Borja.

DT: Luis Amaranto Perea

Goles: Miguel A. Borja (72'), Carmelo Valencia (90'+4)

Cambios: Larry Vásquez por Rodríguez (67'), Joan Castro por Hinestroza (89'), Carmelo Valencia por Borja (90' + 3), Didier Moreno por Ángel (90' + 3).

Amonestaciones: Piedrahita, Rosero.



Alianza Petrolera: Juan Serrano; Santiago Roa, Andrés Rentería, Luciano Ospina, Leonardo Saldaña; Roger Torres, Freddy Flórez, Juan Portilla; Edwin Torres, Jairo Molina, Bayron Garcés.

DT: Wilson Gutiérrez

Goles: No hubo

Cambios: Juan Daniel Roa por Flórez (41'), Mateo Palacios por Torres (82'), Sebastián Acosta por Garcés (88'), Brayan Gil por Torres (88').

Amonestaciones: Torres