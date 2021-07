Amaranto puede respirar tranquilo: Junior se sacudió frente a Envigado

Sin tener un juego vistoso y con un toque de sufrimiento, Atlético Junior venció a Envigado por la segunda fecha de la liga colombiana. Gracias al tanto de Juan David Rodríguez, en el segundo tiempo, el equipo tiburón sumó sus primeros 3 puntos. Victoria valiosa que le permite a Luis Amaranto Perea respirar tranquilo, al menos por una jornada más.

En el primer tiempo el hombre destacado fue Luis 'Cariaco' González, quien intentó sorprender a Felipe Parra en más de una ocasión. La primera se dio a los 18 minutos, luego que Fredy Hinestroza le metiera un centro certero al área y con un derechazo buscara el arco naranja. La pelota pasó rozando la escuadra derecha.



Envigado también probó y con Jader Maza, a los 20', respondió al ataque del tiburón. Se trató de un remate de cabeza desde el centro del área, que pasó muy cerca del palo, luego de la asistencia de Santiago Jiménez.



Sobre el final del primer tiempo el que buscó el gol fue Carmelo Valencia, después de una pelota que metió 'Cariaco' González. El atacante impactó de cabeza, pero la pelota se perdió por muy poco. Con el 0-0 se fueron al descanso, pero el desfile del Junior hacia el camerino no fue nada alentador. Lo hizo en medio de los gritos y chiflidos de sus hinchas, que volvieron al Metropolitano. Lo mostrado por el equipo no gustaba nada y la molestia era evidente.



Luis Amaranto Perea desesperó y sobre los 60' le dio ingreso a Cristian Martínez Borja, Rubén Manjarres y Edwuin Cetré. El ingreso de Cetré refrescó el ataque y a los 65 minutos, Hinestroza estuvo cerca de su tantos después de un centro suyo. Envigado se salvó por muy poco.



Cuando Junior se venía a menos en materia ofensiva, llegó el esperado gol. Falta sobre Cetré cerca al área y el encargado de ejecutar el cobro de tiro libre fue Hinestroza; Juan David Rodríguez, prácticamente solo, apareció para conectar de cabeza. Una celebración a rabiar y no era para menos, Junior no la pasaba bien. Venían de debutar con derrota frente al América y quedar eliminados en la Copa Sudamericana.



Eder Chaux, a los 84 minutos, protagonizó una importante atajada luego que el nuevo '10' de Envigado, quien ingresó a los 64', buscara el empate. Carlos Paternina sacó un zurdazo, en el que brilló el guardameta rojiblanco.



En los minutos finales, Cetré tuvo una buena oportunidad para ampliar el marcador, sin embargo el portero Felipe Parra se estiró y sacó la pelota sobre el travesaño. Al final, Junior se quedó con el triunfo (1-0) y sumó sus primeros 3 puntos en la Liga.