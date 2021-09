Junior voló en el nido: triunfo de visita contra Águilas Doradas

Junior sigue encarrilando su andar, gran triunfo de los barranquilleros, en su visita a Águilas Doradas en Rionegro por 1 a 2. El ímpetu de los de Reyes se combinó con su buen desarrollo en los 90 minutos en territorio antioqueño.



Variantes de Junior en el arranque, desde los cambios posicionales. Fabián Ángel ingresó en lugar de Larry Vásquez. Martínez Borja se mantuvo como titular, tras su buena actuación contra Huila. La intención de los barranquilleros fue de adueñarse desde el inicio de la pelota, tratando de jugar lo más directo posible.



Las faltas fueron el común denominador del primer tiempo, un juego trabado, rocoso, donde las ideas no fluían en el local, pero en Junior la intención de juego era de buscar el arco. César Arias salió lesionado, dejando a los antioqueños sin su referente en el frente de ataque. Fabián Ángel se empezó a constituir como la figura de los tiburones, su papel como el eje del medio campo fue silencioso, pero vital.



Águilas no tuvo opción clara, sin mayor preocupación para Viera. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, Hinestroza rechazó mal una falta de costado, envió el balón contra su propio arco, dando en el travesaño.



Los papeles no cambiaron para nada para la segunda parte. Junior apretó y desde el arranque del segundo tiempo la intención fue clara. Fabián Sambueza marcaría el primero de la tarde en Rionegro, remate y un desvío en un jugador local contribuyó para que el ánimo de los barranquilleros empezará a aumentar, luego de la lucha incansable.



No pasó mucho para que Junior aumentara el marcador. Un contragolpe de Luis González lo dejó con el camino por el costado derecho, llegó y remató, pero Valencia alcanzó a atajarla, sin embargo, el trayecto del balón desacomodó al guardameta al momento de reaccionar, por lo que se concretó el segundo tanto.



El final del compromiso sería turbulento, pues los errores que han condenado a Junior en partidos anteriores, volverían. Pese a la ventaja, un autogol de Walmer Pacheco, al intentar rechazar de cabeza, abrió el partido a partir del minuto 79. Sobre el final del juego, le fue anulado un tanto a González, que se convirtió en la alternativa revulsiva en el ataque. Triunfo sufrido que deja a los barranquilleros con 17 unidades en la sexta casilla parcialmente.