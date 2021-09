Junior tomó medidas por la sustancia que inhalaron Ditta y Ángel

El pasado miércoles Junior de Barranquilla se puso al día en la Liga BetPlay 2021-II y derrotó sólidamente al Atlético Huila por 3-0 en el Metropolitano. Victoria que lo puso de regreso al grupo de los ocho.



Si bien la noticia principal pasó por el regreso a la victoria del Tiburón después de cuatro partidos en ceros, un hecho, en la previa del segundo tiempo, generó toda una controversia en redes sociales.



Antes de la reanudación del juego, Fabián Ángel ingresó en lugar de Larry Vásquez. Todo normal. Llegó a la mitad del terreno con algo entre sus manos, lo destapó e inhaló en dos oportunidades. Después le pasó la sustancia a Willer Ditta que repitió exactamente lo mismo.

La situación fue muy comentada y criticada en redes debido a la duda de qué era lo que inhalaron ambos jugadores. El árbitro central no se percató de ello y el partido se desarrolló con normalidad.



Es más, el mismo Ditta anotó uno de los tres goles del equipo y al final fue elegido como la figura del partido.



Este jueves, el Junior se pronunció al respecto para dar claridad a la opinión pública de lo ocurrido. Si bien se trataba de una sustancia legal, nada de dopaje, confirmaron que tomarán medidas contra los implicados porque nadie les dio la orden de hacer eso.



“1. El amoniaco no es una sustancia considerada dopante, ni están confirmados los efectos para mejorar el rendimiento.

2. Dicho producto (carbonato amónico) no fue autorizado, suministrado, ni recomendado por el cuerpo médico del club.

3. En consideración a lo anterior, a los jugadores se les inicia un proceso de carácter disciplinario al interior del grupo”, detalló el equipo.



Acá el comunicado: