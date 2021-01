Junior no brilló en el debut, pero superó 1-0 a un combativo Medellín

Junior venció 1-0 al Deportivo Independiente Medellín, en la primera fecha de la Liga I-2021. El conjunto barranquillero pegó primero sobre el inicio de la etapa inicial, gracias a un descuido del rival y un oportuno Teófilo Gutiérrez que aprovechó la ocasión. La visita lo intentó, pero no le alcanzó, pese a ser un equipo que tuvo muchos juveniles.

Ambos equipos salieron con la idea de someter a su rival, Medellín se acercó al minuto cinco con un remate de Yesid Díaz de fuera del área, pero no logró tener destino de meta. Un minuto después, Leonardo Castro con golpe de cabeza avisó su presencia en el área local, tras un buen centro de Miguel Monsalve.



Sin embargo, al minuto 7 y tras un desborde de Gabriel Fuentes por izquierda, el lateral incursiona al interior del área y filtró la pelota, ésta rebotó en la zaga visitante, quedándole a Teófilo Gutiérrez quien definió con facilidad, abriendo el marcador en favor para el onceno ‘tiburón’.



Luego del gol, el local seguía dominando la pelota, mientras que el conjunto antioqueño intentaba aplomarse en el mediocampo, aunque no lo lograba por muchos minutos. Al minuto 30, un remate de cabeza de Jaime Giraldo volvía a acercar al poderoso en búsqueda del empate.



Junior con Fredy Hinestroza generó un par de ocasiones que por poco aumentaban la diferencia para el equipo ‘rojiblanco’, el ex Águilas Doradas remató con su pierna izquierda, exigiendo notablemente al arquero Marmolejo.



Los minutos finales del primer tiempo no tenían un claro dominador, el juego se hacía intenso con llegadas de ida y vuelta, aunque no lograron marcar diferencia en el arco rival.



En la etapa complementaria, Junior lograba ser más intenso y al minuto de juego, por poco Miguel Borja anotaba el segundo gol del partido. Sobre el minuto 5, nuevamente Borja inquietaba el arco de Marmolejo, pero no logró definir la pelota con comodidad.



Ambos equipos concentraron la pelota en el mediocampo, hasta el minuto 21, con un desborde por derecha de Marlon Piedrahíta, quien le entregó la pelota a Miguel Borja, pero el delantero cordobés no logró definir con claridad.



Un minuto después, un centro desde el sector derecho que no alcanzó a conectar Danny Rosero, Andrés Cadavid lo habría desequilibrado al zaguero, a lo que el árbitro Carlos Betancur no dudó en sancionar el penal. Miguel Borja fue el encargado de cobrar, pero la pelota se pegó en el horizontal, salvándose la visita.



Los últimos minutos del partido fueron más luchados que con virtudes en el juego, Medellín utilizó los cinco cambios, donde buscó armar algo similar al equipo que había eliminado en la Copa Colombia al Junior, pero le costaba ser profundo. Junior tuvo más opciones, pero la falta de puntería y un arquero Mosquera atento, evitó que se estirara el marcador a favor del local.



En la próxima fecha, Junior visita en Manizales a Once Caldas, mientras que Independiente Medellín recibe en el Atanasio a Patriotas de Tunja.



Síntesis



Junior 1-0 Independiente Medellín



Junior: Sebastián Viera (7); Marlon Piedrahita (6), Danny Rosero (6), Germán Mera (6), Gabriel Fuentes (7); Fabián Ángel (6), Juan David Rodríguez (6), Fabián Sambueza (7); Fredy Hinestroza (7), Teófilo Gutiérrez (8), Miguel Borja (6).



Cambios: Jhon Pajoy (6) por Fredy Hinestroza (18 ST), Larry Vásquez (6) por Juan David Rodríguez (32 ST), Didier Moreno (SC) por Teófilo Gutiérrez (41 ST).



D.T.: Amaranto Perea.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo (6); Juan David Mosquera (5), Andrés Cadavid (5), Jaime Giraldo (5), Yulián Gómez (5); Juan Carlos Díaz (5), Yesid Díaz (6), Juan Diego Ospina (5), Miguel Monsalve (6); Juan Manuel Cuesta (5), Leonardo Castro (5).



Cambios: Jean Pineda (5) por Juan Diego Ospina (1 ST), Agustín Vuletich (5) por Leonardo Castro (16 ST), James Sánchez (5) por Miguel Monsalve (22 ST), Germán Gutiérrez (SC) por Juan Manuel Cuesta (34 ST), David Loaiza (SC) por Yesid Díaz (34 ST).



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Goles: Teófilo Gutiérrez (7 PT) para Junior.



Amonestados: Jhon Pajoy (27 ST) para Junior. Yulián Gómez (30 ST), Juan Manuel Cuesta (33 ST), James Sánchez (39 ST), Andrés Cadavid (40 ST), David Loaiza (45+3 ST) en Independiente Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: Teófilo Gutiérrez (8).



Árbitro: Carlos Betancur (6).



Partido: muy bueno.



Estadio: Metropolitano.



Asistencia: sin espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8