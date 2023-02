Insólito castigo a Junior: multa por culpa del uniforme de Viera

Atlético Junior no lo pasa bien en Liga Betplay, en la que no logra ganar ni convencer a pesar de la gran inversión en su nómina, con Juan Fernando Quintero a la cabeza.

Y para rematar, ahora ha sido castigado por uno de esos hechos insólitos en Liga, un descuido pero de esos que están incluidos en el reglamento.



El equipo barranquillero apareció en el último boletín disciplinario después de que el arquero Sebastián Viera apareciera en Bucaramanga (derrota 1-0) con un uniforme distinto al que se había indicado antes del juego.



“El uniforme usado por el guardameta del Junior no era el designado”, dice la Resolución No. 004 del 2023.



Y es que el uruguayo iba a salir ese día con uniforme rojo pero lo cambió minutos antes del inicio porque coincidía con el de los árbitros, decisión que se tomó de manera unilateral y no por indicación de la autoridad del partido.



¿De cuánto estamos hablando? Lo dice el comunicado: "Sancionar al Club Deportivo Popular JuniorF.C. S.A. con cinco millones ochocientos milpesos ($5.800.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal a) del artículo 78 del CDU de la FCF".