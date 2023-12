¿Se abre paso el Ba-Cha-Teo? Junior tendría piedad y daría un bombazo

¿Pensaban que lo habían visto todo? Pues no, y eso hay que agradecerlo a Junior de Barranquilla, que piensa en el 2024, su año del centenario, en grande.

El campeón de Liga Betplay II 2023 armaría uno de esos tridentes que en el pasado dejaron muy bonitos recuerdos.

Según informó el VBar de Caracol, la incorporación de lujo que haría es nada menos que Teófilo Gutiérrez, quien a sus 38 años tendría todo listo para volver al equipo 'tiburón', en gran parte porque habría sido un pedido del propio técnico campeón, Arturo Reyes.



De esta manera, Teófilo se uniría a sus ex compañeros Carlos Bacca y Yimmy Chará, precisamente en el club barranquillero, en lo que ya se está denominando el 'Ba-Cha-Teo'.

🔴⚪️🔵SE VIENE EL BACHATEO



▶️Teófilo Gutiérrez está cerca de ser nuevo jugador del #Junior de Barranquilla, tras solicitud del director técnico Arturo Reyes.



📻Ampliación en #ElVBarCaracol de 2 a 4 P.M. por @CaracolRadio #ElVBarCaracol pic.twitter.com/gKMebVyQAS — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 28, 2023

Vale recordar que Teófilo salió de Junior en 2021 y en su momento fue el propio máximo accionista, Fuad Char, quien tomó la decisión y aseguró que no volvería.



Aún así la afición no olvida que ganó cinco títulos, dos Ligas (2018-II y 2019-I), dos Superligas (2019 y 2020) y una Copa Colombia (2017).



Teo se fue al Deportivo Cali en 2021 y se coronó campeón, lo que hizo que los hinchas rogaran por piedad y lo repatriaran. No ocurrió. Y el 2023 no ha sido especialmente prometedor, pues el veterano atacante pasó sin éxito por Bucaramanga y de nuevo por el Cali, equipo que lo dejó ir y lo tiene ahora como agente libre en el mercado. ¿Habrá perdón y olvido en su caso? Eso es lo que habrá que ver en los próximos días.