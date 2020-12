¿Aprovechará el ‘papayazo’? Junior, por la estocada frente al América

Llega el duelo definitivo. Este domingo se conocerá el segundo finalista de la Liga 2020 y Junior parte como gran favorito.



Después de haber conseguido un empate a cero en el Pascual Guerreo, los barranquilleros tienen la gran posibilidad de vencer al América de Cali en el Metropolitano y repetir final decembrina. Recordemos que hace un año definió el título. justamente, frente a los escarlatas.

Para este duelo vital, el entrenador Luis Amaranto Perea recibió muy buenas noticia. Primero fue el futbolista Didier Moreno, dado de alta por el departamento médico y disponible para el juego.



Recordemos que el ex-Medellín no jugaba desde el pasado 29 de noviembre, día en que Junior concretó su pase a las semifinales del torneo colombiano tras vencer al Tolima en Bogotá.



En las últimas horas se conoció que Teófilo Gutiérrez se recuperó de sus molestias musculares y tanto Gabriel Fuentes como Leonardo Pico están también aptos para jugar.

​

​En cuanto a las ausencias, este viernes se reportaron dos nuevos contagios por covid-19 y tres recuperados. Es decir que actualmente hay siete futbolistas con resultado positivo en la plantilla. Por otro lado, el equipo tiburón tampoco podrá contar con el defensor central Danny Rosero por acumulación de tarjetas amarillas (una fecha de sanción).

​

​Así las cosas, se espera que Amaranto ponga un once titular similar, no idéntico, al que perdió en Copa Sudamericana frente a Coquimbo Unido. La duda pasa por el sustituto de Rosero.

​

El duelo más reciente entre ambos equipos en Barranquilla se dio el 8 de spetiembre. Aquel partido fue la ida de Superliga 2020 y terminó con victoria escarlata por 1-2 goles de Fuentes en contra y Duván Vergara, jugador que no podrá actuar este domingo por sanción.



Un dato sumamente preocupante para Junior es que no vence al América, en condición de local, desde hace más de tres años. La última victoria se dio el 20 de julio del 2017 con marcador de 3-0, goles de Chará x2 y Teófilo.

​

​

Alineación probable



Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Jefferson Gómez, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Edwuin Cetré, Didier Moreno, James Sánchez, Fredy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez, Miguel Ángel Borja.

Entrenador: Luis Amaranto Perea.



Estadio: Metropolitano de Barranquilla.

Hora: 8 p.m.

​Canal: Win Sports +.