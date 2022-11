¿Se cansaron de Viera?: Junior con varios arqueros para fichar

Con los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2022-2 en juego y a pocos juegos de terminar el campeonato, los equipos han empezado desde ya a planificar lo que será la próxima temporada y los jugadores que empiezan a sonar para llegar a grandes clubes que esperan seguir compitiendo por ser los mejores.



Uno de los equipos que han empezado a mover sus fichas es Junior de Barranquilla, quien es siempre llamado a ser protagonista de Liga BetPlay, pero tras perder la Copa Colombia contra Millonarios, Julio Comesaña habría decidido empezar a buscar opciones de mejora.



Por ello, se ha conocido en las toldas junioristas que el club tiburón estaría por contemplar traerle competencia a su capitán y referente Sebastián Viera, quien en los últimos años no ha tenido un buen rival que le pelee el puesto y buscan que mientras él no esté, haya otro de envergadura que pueda responder.



Las opciones que se han conocido en las últimas horas es que, tras la salida de Jefferson Martínez de Junior, queda un cupo libre y Julio Comesaña está dispuesto a tener dos arqueros competitivos y una de las opciones es Andrés Mosquera Marmolejo, de Medellín e Iván Arboleda, quien no tiene contrato con ningún club y podría aterrizar en el club tiburón sin problemas.



Entre los arqueros Ivan Arboleda quien estuvo en Rayo Vallecano y ahora está libre y Andrés Marmolejo de Medellín está el reemplazo de Jefferson Martínez en el Junior pic.twitter.com/38JLMuQmNp — PlanetaJunior (@PlanetaJunior) November 5, 2022



Por el momento, no se sabe cuál será la decisión final de Junior con respecto a traer un segundo arquero para hacerle frente a Sebastián Viera, pues el club se encuentra jugando los cuadrangulares finales, aspirando a ganar el título de Liga.