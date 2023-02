Bucaramanga pone en crisis a Junior: le quitó flaco invicto al tiburón

En Barranquilla no están orgullosos del Junior. Por el contrario, ya están molestos con el técnico Arturo Reyes, porque no ha puesto a funcionar a su reforzado equipo, y tampoco ha puesto a brillar a Juan Fernando Quintero.



Este domingo, en la fecha 3, el tiburón perdió su flaco invicto en la Liga BetPlay I-2023 (había empatado en las dos primeras jornadas) y cayó 1-0 en su visita al Bucaramanga, que a primera hora presentó a Teófilo Gutiérrez como su flamante fichaje de la temporada.



Teo fue testigo de cómo el leopardo se fue cogiendo confianza en el campo, a pesar de sufrir por la lesión de su arquero titular, el venezolana Cristopher Varela. A pesar de la pérdida, no se notó la baja, pues James Aguirre lo hizo muy bien, y los jugadores de campo sometieron al rival.



Junior mostró que tiene individualidades, pero todavía no hay un colectivo fuerte y de jerarquía. Bucaramanga se vio mejor estructurado, con Javier Reina en buen momento.



Al minuto 43 llegó el golazo del partido, el que le terminó dando los tres puntos al Bucaramanga, gracias a un bombazo del argentino Gonzalo Lencina, que dejó sin ninguna posibilidad al portero Sebastián Viera.



El leopardo se tuvo confianza siempre y pudo aumentar la ventaja, pero Viera fue uno de los pocos que se salvó en el Junior con buenas atajadas.



Los que no tuvieron salvación fueron los jugadores de campo, que le siguen debiendo a la afición. Y sin duda, el criticado Arturo Reyes entró en la lista negra de la afición.



Ahora Junior afrontará el primer clásico regional del año con Unión Magdalena, el próximo 9 de febrero en la jornada 4. Por su parte, Bucaramanga visitará a Jaguares el 10 del mismo mes.