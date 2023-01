DIM le amargó el debut a 'Juanfer' Quintero: Junior firmó otro empate

Junior sufrió con el empate de la primera jornada ante Águilas Doradas, que se dio casi en el ocaso del partido. Este domingo, en su patio y con casa llena, tampoco pasó de la igualdad frente al Medellín. Carlos Bacca los adelantó y Felipe Pardo los amargó con un 1-1, en el debut de Juan Fernando Quintero.



El '10' fue titular y jugó todo el partido. Se asoció con Bacca y Léider Berrío, y propició el gol de su equipo. Sin embargo, se equivocó en el empate del DIM, perdiendo una pelota con Andrés Cadavid en medio del campo. Ahí inició la jugada que terminó en el gol de Pardo.



Y es que el cero del primer tiempo tuvo nombre propio: Andrés Mosquera Marmolejo. El arquero del DIM fue clave atajando tres pelotas de gol, con las que Junior estuvo cerca de cambiar la historia.

Transcurría el minuto 20 cuando Juan Fernando Quintero se animó y sorprendió a la defensa del DIM. Pase al medio para Léider Berdugo, quien probó los reflejos de Mosquera con un zapatazo desde afuera del área. Tres minutos después, cuando Junior pasaba su mejor momento, Bacca y Quintero se juntaron para romper líneas y dejar habilitado a Luis 'Cariaco' González, quien sacó un zapatazo cruzado que pasó rozando el vertical.



Medellín también lo buscó y sobre los 26', Andrés Ibarguen quiso tomar por sorpresa a Sebastián Viera, después de un remate de media distancia. Junior se adueñó de la pelota y se encargó de generar las opciones. Ninguna terminó en gol. Nueva sociedad Bacca-Quintero que esta vez acabó en un disparo a "quemarropa" de Walmer Pacheco.



Antes de irse al descanso, cuando el cronómetro registraba los 40 minutos, Léider Berrío volvió a sacudir al arquero visitante. Pasaron un par de minutos y el mismo Berrío apareció tras una pelota de Juanfer. Mosquera Marmolejo salvó a un costado, en complicidad con el palo, y se configuró en el héroe de la etapa inicial.



Tras el 'jalón de orejas' en el camerino, los de David González salieron a proponer y se lanzaron al ataque. Edwuin Cetré habilitó a Ever Valencia con una pelota larga y el disparo terminó exigiendo a Sebastián Viera. El guardameta rojiblanco salvó con un manotazo, que para su suerte, no empalmó bien Luciano Pons.



Sobre los 57', Bacca avisó en el área rival. Duelo aéreo en el que superó a Andrés Cadavid y cabezazo que salió desviado. Lo que no perdonó el '9' fue un rechazo de Jonathan Marulanda, quien intentó deshacerse de un pelotazo de Juanfer. Bacca capturó el rebote y castigó a Mosquera, poniendo el 1-0.



No todo estaba escrito. A los 80 minutos, después de una recuperación de Cadavid sobre mitad del campo, Medellín cogió mal parado a Junior y tras el pase de Ibarguen, Felipe Pardo sacó un zapatazo que sentenció el 1-1. Segundo empate en línea para los de Arturo Reyes y primer punto para el poderoso en su primer partido del semestre.