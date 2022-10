Junior en jaque: una victoria y a pedir resultados para clasificar

Junior no la tendrá fácil, dentro de las probabilidades, es de los clubes que más necesita resultados para acceder a finales. En el fútbol todo puede pasar, por lo que jugar con las probabilidades está a la orden del día.

Vuelo chárter de Barranquilla a Montería, para buscar una victoria que los ponga a soñar con los cuadrangulares, pues no solo dependerá de los tres puntos, sino de una derrota de Nacional o Millonarios. Otro resultado lo deja fuera de finales.



Han pasado nueve torneos consecutivos con clasificaciones directas de Junior a disputa de finales de cuadrangulares o play offs. Junior no queda por fuera de la disputa del título desde el primer semestre del 2017.



Bajo el mando de Alberto Gamero no tuvieron los mejores resultados, durante tan solo dos meses. Llegó Comesaña pero no alcanzó para llegar a finales. Durante ese semestre, el cuadro barranquillero ocupó los últimos lugares de la tabla, rondando la casilla 20 y 18. El repunte los dejó al final del todos contra todos en la casilla 12 con 23 unidades, con seis victorias, cinco empates y nueve derrotas.



La fecha 20 de Liga será el momento determinante y las 4:00 p.m. la hora para que Junior defina todo lo que ocurrirá en el 2022, luego de la confección de una nómina de lujo, a inicio de año.